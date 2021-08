De Verenigde Staten hebben zondag met een drone een aanval uitgevoerd op mogelijke zelfmoordterroristen die naar het vliegveld van Kaboel reden. Het Amerikaanse commandocentrum CENTCOM bevestigt dat daarbij meerdere terroristen bij omkwamen.

Amerikaanse functionarissen bevestigen tegen persbureau Reuters dat de aanval was gericht op een voertuig met daarin terroristen van de ISKP, de Afghaanse tak van de terroristische groep Islamitische Staat (IS).

Het Amerikaanse commandocentrum stelt in een verklaring dat "een substantiële dreiging van ISKP" is geneutraliseerd door de aanval met een drone. "De secundaire ontploffing van het voertuig bevestigde de aanwezigheid van explosieven in het voertuig."

Volgens het commandocentrum kwamen meerdere terroristen om bij de aanval. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat burgerslachtoffers zijn gevallen. Volgens lokale media zijn er zes doden en meerdere gewonden gevallen.

Ooggetuigen melden ook dat er zondag een wooncomplex in Kaboel getroffen is door een raketaanval, op minder dan 10 kilometer van het Hamid Karzai-vliegveld. Het is nog onduidelijk of dat een gevolg was van de Amerikaanse aanval.

Afgelopen donderdag leidde een bomaanslag op het vliegveld tot 170 doden. Die aanval werd opgeëist door ISKP.

Amerikaanse militairen schieten op auto

Volgens de Arabische televisiezender Al Araby TV hebben Amerikaanse militairen later op de dag het vuur geopend op een auto die richting de poort van het vliegveld reed.

Mogelijk had deze auto ook explosieven aan boord en werd de auto ingezet bij een nieuwe zelfmoordaanval. Het is niet duidelijk of ISKP ook achter deze aanslagpoging zit. Bij de beschieting zou de bestuurder van het voertuig gedood zijn.

Vrijdag doodde de VS als reactie op de bomaanslag al twee ISKP-leden met een drone. President Joe Biden waarschuwde zaterdag dat ISKP binnen 36 uur een nieuwe aanslag zou plegen.