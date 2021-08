De Amerikaanse president Joe Biden waarschuwt voor een nieuwe aanslag bij de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Hij zegt zich te baseren op Amerikaanse commandanten die stellen dat een aanval de komende 24 tot 36 uur zeer waarschijnlijk is.

De situatie ter plekke is extreem gevaarlijk en de dreiging van terroristische aanslagen op de luchthaven blijft groot, aldus Biden.

De president heeft de commandanten opgedragen "alle mogelijke maatregelen te nemen" voor de bescherming van de Amerikaanse troepen. Ze beschikken over alle autoriteit, middelen en plannen om "onze mannen en vrouwen" te beschermen, zegt Biden. Maar ook de evacuaties van burgers gaan door, ondanks "de verraderlijke situatie in Kaboel".

Een aanslag donderdag bij de luchthaven eiste 170 Afghaanse levens, onder wie Afghanen met een Amerikaans paspoort. Daarnaast kwamen dertien Amerikaanse militairen bij de aanslag om en vielen er zeker tweehonderd gewonden.

Bij de aanslag blies een terrorist zichzelf op bij een toegangspoort van het vliegveld. Er kwamen meldingen binnen van een tweede explosie bij een nabijgelegen hotel, maar die explosie heeft volgens het Pentagon niet plaatsgevonden. De aanval werd opgeëist door de terroristische organisatie Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP).

Biden kondigt nieuwe vergeldingsaanvallen aan

Biden kondigde ook nieuwe vergeldingsaanvallen aan tegen de daders van de aanslag. "Deze slag was niet de laatste", aldus de president over de Amerikaanse droneaanval zaterdagochtend op ISKP, waarbij twee kopstukken werden gedood.

"Ik zei dat we achter de groep aan zouden gaan die verantwoordelijk is voor de aanval op onze troepen en onschuldige burgers in Kaboel, en dat hebben we gedaan. We zullen doorgaan met het opsporen van iedere persoon die betrokken was bij die gruwelijke aanval en ze laten boeten."