Een paar weken geleden berichtte NU.nl nog amper over Afghanistan, nu domineren de ontwikkelingen in dat land onze voorpagina. Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, hebben we onze belangrijkste uitlegstukken en -video's op een rij gezet.

1. Even terug naar het begin. Wie zijn de Taliban eigenlijk en wat willen ze?

Op dat vraagstuk zou je kunnen promoveren, maar deze video vat het kort samen:

115 Dit zijn de Taliban en dit is wat ze willen

2. Die Taliban namen ineens de macht over in Afghanistan: hoe kon dat zo plotseling gaan?

Na twintig jaar aanwezigheid in Afghanistan waren de Amerikaanse militairen nog niet eens allemaal vertrokken, of de Taliban grepen al de macht in het land. Hoe kan dat (zo snel) gebeuren? Hier leggen we het uit.

3. Veel Afghanen zijn doodsbang voor de Taliban, maar die beloven het dit keer anders aan te pakken. Hoe geloofwaardig is dat?

Nou, niet echt. In dit artikel lees je waarom niet.

4. Nederland probeerde alle Afghaanse Nederlanders (en Afghanen die voor Nederlandse troepen hebben gewerkt) te evacueren, maar dat verliep stroef. Waarom?

Dat kunnen we je het best uitleggen aan de hand van de zestienjarige Rotterdamse Dewaa. Zij was in Afghanistan voor de begrafenis van haar opa, moest onderduiken voor de Taliban en deed meerdere vergeefse pogingen om het vliegveld van Kaboel te bereiken voor een evacuatievlucht.

De situatie was enorm chaotisch, de Taliban lieten niet zomaar iedereen gaan en het contact met de Nederlandse instanties verliep lastig. Hoe Dewaa probeerde toch thuis te komen, lees je in haar dagboek op NU.nl.

5. Vervolgens was daar donderdag de aanslag op het vliegveld van Kaboel. Niet gepleegd door de Taliban, maar door een lokale afdeling van de terroristische groep IS. Wat heeft díé er nou weer mee te maken?

Terwijl de Taliban een streng islamitisch regime in Afghanistan willen, wil de nog extremere Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP) zoiets over de landsgrenzen heen. Die twee haten elkaar.

ISKP maakt gebruik van de chaos in Afghanistan om dat doel te bereiken. Hoe gevaarlijk de beweging is, lees je hier.

6. Nederland heeft al zo'n tweeduizend Afghaanse vluchtelingen opgevangen. Konden die niet 'gewoon' worden opgevangen in buurlanden van Afghanistan?

Dat gebeurt ook volop. Maar die hebben inmiddels hun grenzen gesloten omdat ze de vluchtelingenstroom niet aankunnen. Hier de feiten op een rij.

