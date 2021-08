Dewaa is zestien jaar oud, geboren in Rotterdam en gaat na de zomervakantie naar de vijfde klas van de havo. Deze zomer reisde ze met haar familie naar Afghanistan om haar opa te begraven. Haar vader was een paar jaar tolk voor het Nederlandse leger. Toen de Taliban in Kaboel de macht overnamen, dook ze met haar familie onder en probeerde ze meermaals een evacuatievlucht te nemen. Voor NU.nl houdt Dewaa een dagboek bij.

Dagboek uit Kaboel, deel 1:

'Wat als de Taliban straks bij ons aankloppen?'

Deel 2:

'De kogel sloeg vlak bij ons in de grond'

Deel 3:

'We moesten zelf maar zien hoe we bij vliegveld kwamen'

Deel 4:

Een moeizame en gevaarlijke tocht naar het vliegveld

Het vijfde en laatste deel van Dewaas dagboekserie verschijnt zondagochtend op NU.nl.

Dewaas echte naam is bekend bij de redactie.