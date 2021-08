Amerikanen moeten de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel mijden. De Amerikaanse ambassade in de stad waarschuwt vrijdag opnieuw voor veiligheidsrisico's. Mensen die bij de poorten van het vliegveld staan worden ertoe opgeroepen "onmiddellijk te vertrekken".

Donderdag blies een extremist zichzelf op bij een van de poorten van het vliegveld van Kaboel. Daardoor kwamen volgens sommige media, waaronder The New York Times, zo'n 180 mensen om het leven, onder wie veel Afghaanse burgers en zeker dertien Amerikaanse militairen.

Veel westerse landen, zoals Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland, zijn inmiddels gestopt met evacuatiemissies in Afghanistan. Het is onduidelijk hoe de situatie rond de luchthaven momenteel is.

BBC-correspondent Lyse Doucet, die nog in Kaboel is, meldde vrijdag op basis van een bron dat de nog aanwezige Amerikaanse en Britse troepen zich klaarmaken voor vertrek.

De Taliban zouden de macht op het vliegveld volgens de bron "in de komende uren" over kunnen nemen, maar dit is niet bevestigd door het Amerikaanse ministerie van Defensie, dat benadrukt dat het vliegveld en het luchtruim nu nog worden gecontroleerd door de Verenigde Staten.