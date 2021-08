Op vliegveld Eindhoven is vrijdagavond een vliegtuig geland met aan boord Nederlandse militairen en ambassadepersoneel uit Afghanistan. Ook de Nederlandse ambassadeur in dat land, Caecilia Wijgers, vloog mee terug. Hoeveel passagiers in totaal aan boord waren, kon een woordvoerder van het ministerie van Defensie niet zeggen.

De militairen en het ambassadepersoneel zouden als laatste vertrekken uit Kaboel. Nederland heeft nu geen militairen of diplomatieke vertegenwoordiging meer in de Afghaanse hoofdstad. In de regio blijft nog wel een kleine groep militairen met een vliegtuig aanwezig, net als een klein ambassadeteam.

Vooralsnog is het de laatste vlucht vanuit Afghanistan naar Nederland. De voorlopig laatste evacuatievlucht uit de regio kwam eerder vrijdag aan op Schiphol.

De komende tijd zijn evacuaties praktisch onmogelijk, omdat de luchthaven van Kaboel niet veilig meer is. De Amerikanen, die het nu nog voor het zeggen hebben op het vliegveld, moeten van de Taliban uiterlijk 31 augustus vertrokken zijn. Het is nog niet duidelijk wat daarna mogelijk is.

Bij de aankomst waren ook demissionair premier Mark Rutte en de demissionaire ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) aanwezig. Zij verwelkomden samen met Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim het Nederlandse team.

Bijleveld heeft "enorme waardering" voor de militairen die hielpen bij de evacuatie vanuit Kaboel. "Tegelijkertijd staan de beelden uit Kaboel nog steeds op ons netvlies", laat ze weten in een verklaring. "Met aanslagen en mensen die achterblijven. Dat is verschrikkelijk. Wij blijven ons inzetten om iedereen in veiligheid te brengen."