Het dodental als gevolg van de aanslag van donderdag op het vliegveld van Kaboel is volgens lokale autoriteiten opgelopen tot zeker 170, zo meldt The New York Times vrijdag. Onder de slachtoffers zouden een aantal Afghanen zitten die in het bezit zijn van een Amerikaans paspoort.

De dertien omgekomen Amerikaanse militairen zijn in het totaal niet meegerekend, zegt het lokale gezondheidspersoneel.

Het aantal gewonden is zeker tweehonderd. Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook twee Britse staatsburgers en het kind van een Brits staatsburger. Daarnaast raakten twee Britten gewond, meldde de Britse minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken vrijdag.

De aanslag, die volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie door één extremist werd gepleegd, schrikt de Afghanen vooralsnog niet af om naar het vliegveld te komen. Volgens het Amerikaanse dagblad wachten er nog zeker honderden inwoners bij de luchthaven, waar de evacuatievluchten van het Amerikaanse leger hervat zijn.

Het Witte Huis zegt vrijdag dat het afgelopen etmaal 12.500 mensen in veiligheid zijn gebracht. Op luchthaven zelf bevinden zich volgens de Amerikanen nog zeker 5.400 mensen die wachten op evacuatie.

Aanslag opgeëist door ISKP

Bij de aanslag blies een terrorist zichzelf op bij een toegangspoort van het vliegveld. Er kwamen meldingen binnen van een tweede explosie bij een nabijgelegen hotel, maar die explosie heeft volgens het Pentagon niet plaatsgevonden. De aanval werd opgeëist door de terroristische organisatie Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP).

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de aanslagen in een televisietoespraak veroordeeld. "We vergeten en vergeven niets. We zullen jullie vinden en jullie dit betaald zetten", aldus Biden.

Nederland voerde donderdag de laatste evacuatievlucht uit. Op de luchthaven in Kaboel zouden geen Nederlandse evacués meer zijn, maar het demissionaire kabinet heeft erkend dat niet alle personen die het wilde evacueren ook daadwerkelijk geëvacueerd zijn. Het is echter niet duidelijk om hoeveel achterblijvers het gaat.