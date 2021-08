Zo'n dertig tolken die nog geëvacueerd hadden moeten worden naar Nederland, zijn achtergebleven in Afghanistan. Dat zei demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

Er waren sinds 15 augustus nog 67 tolken die op de evacuatielijst stonden, aldus Bijleveld. Daarvan is ongeveer de helft met hun gezinnen geëvacueerd. Met een deel van de de tolken die zijn achtergebleven is contact.

De Tweede Kamer zet zich al sinds 2019 in voor de tolken, nadat berichten verschenen dat ze werden bedreigd en vermoord door terreurbewegingen. Op verzoek van de Kamer werd een bijzondere asielprocedure ingesteld om ze naar Nederland te halen.

Sinds de aankondiging van het vertrek van de Nederlandse militairen afgelopen april heeft de Kamer de druk opgevoerd bij het kabinet om de tolken naar Nederland te halen. Toch waren tot de Taliban de macht op 15 augustus overnamen in Kaboel nog maar 111 van de 273 geregistreerde tolken van hun gezinnen in Nederland. De afgelopen twee weken is geprobeerd de 67 andere tolken die in beeld zijn ook naar Nederland te krijgen, maar dat is dus niet gelukt.

Op de vraag of Nederland niet eerder had moeten beginnen met de evacuatiemissie, zei Bijleveld dat de "hele internationale gemeenschap is overvallen door de snelheid waarmee het is gegaan". Ze benadrukte dat ze wat betreft de tolken "wel op tijd zijn begonnen" en "daar al een aantal jaren mee bezig zijn".

"Laten we alle evaluatiedingen later doen, dat is nu niet aan de orde. We hebben met man en macht gewerkt om mensen binnen te krijgen op allerlei verschillende manieren. Ik hoop dat we daar later meer over kunnen vertellen", aldus Bijleveld.