Het laatste vliegtuig met evacués uit Afghanistan is geland op Schiphol. Er zaten 87 mensen aan boord van het vliegtuig, allen met een Nederlands paspoort. In totaal heeft Nederland zo'n 2.500 mensen uit Afghanistan naar Nederland gehaald.

De Nederlandse regering heeft de evacuatiemissie afgerond nadat er donderdag twee bomaanslagen waren op het vliegveld van Kaboel. De komende dagen komen de Nederlandse militairen en diplomaten terug die de afgelopen dagen op de internationale luchthaven van Kaboel de evacuatie hebben geregeld. Een deel van de militairen blijft tot 31 augustus in de regio.

Naar verluidt hebben 8.500 mensen zich gemeld bij de Nederlandse ambassade die naar Nederland wilden vluchten sinds de overname van de Taliban in Afghanistan. Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) kan nog niet zeggen hoeveel mensen die naar Nederland hadden willen gaan, zijn achtergebleven in Afghanistan. "We hebben lijsten, maar nog geen beeld op basis waarvan ik één getal kan noemen", zei Kaag vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

De 2.500 evacués die zijn aangekomen in Nederland zijn Nederlanders, ambassadepersoneel, tolken en hun gezinsleden, een deel van de staf van de EU, VN en NAVO, mensenrechtenverdedigers, lokale medewerkers van Nederlandse hulporganisaties en personen die voor Nederlandse media hebben gewerkt. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft een vijfde noodopvanglocatie geopend in Amsterdam om de vluchtelingen op te vangen.

Of Nederland eerder had moeten beginnen met de evacuaties zodat meer mensen Afghanistan hadden kunnen ontvluchten, vindt Kaag een vraag voor later. "Ik denk dat we een hele goede evaluatie gaan uitvoeren. Maar voor nu, iedereen die we achterlaten, dat voelt verschrikkelijk."

Een reeks landen is al gestopt met de evacuaties vanuit Kaboel, inclusief België, Spanje, Canada en Polen. Groot-Brittannië rondt vandaag de evacuatiemissie af.

Volgens VS ongeveer 105.000 mensen geëvacueerd

Volgens de Amerikanen, die het vliegveld in Kaboel en het Afghaanse luchtruim beheren, zijn er sinds half augustus in totaal grofweg 105.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd.

De laatste mensen worden momenteel weggehaald voordat de buitenlandse troepen uiterlijk 31 augustus uit het land zijn vertrokken. De VS had bondgenoten tot vrijdag de tijd gegeven om evacuaties af te ronden.

Het Amerikaanse leger heeft enkele dagen nodig voor het eigen vertrek uit Afghanistan. Na de aftocht van de Amerikanen wordt het naar verwachting veel moeilijker om mensen naar andere landen te krijgen.