De Taliban gaan de troepenmacht en beveiliging van de luchthaven in de Afghaanse hoofdstad Kaboel opschroeven, schrijft de terreurbeweging in een verklaring. Het dodental als gevolg van de aanslagen van donderdag is inmiddels de honderd gepasseerd.

Dit weten we tot nu toe over de aanslag op het vliegveld van Kaboel Er zijn twee explosies geweest nabij het vliegveld

Daarbij zijn zeker honderd doden en honderden gewonden gevallen

Er zijn geen slachtoffers onder Nederlands overheidspersoneel en Nederlandse militairen

Volgens Amerikaanse functionarissen zit terreurgroep ISKP achter de aanslagen

Er kwamen zeker 95 Afghaanse burgers, 13 Amerikaanse militairen en 28 Taliban-strijders om het leven. Honderden mensen raakten gewond, onder wie 18 Amerikaanse militairen.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de aanslagen in een televisietoespraak veroordeeld. "We vergeten en vergeven niets. We zullen jullie vinden en jullie dit betaald zetten", aldus Biden.

Het Pentagon is gevraagd om terug te slaan naar terreurgroep ISKP, die vermoedelijk achter de aanslag zit. Beelden op sociale media tonen de ravage van de nasleep: lichamen drijven voorbij in een nabijgelegen kanaal en gewonde Afghanen zoeken wanhopig naar hun geliefden.

VS zet zich schrap voor nieuwe aanslag en zet evacuaties door

Generaal Frank McKenzie van het Amerikaanse leger zet zich schrap voor nieuwe aanslagen. Hij sluit onder meer een aanval met raketten en bomaanslagen, waarbij een voertuig wordt opgeblazen, niet uit. Om nieuwe aanslagen te voorkomen, delen de Amerikaanse inlichtingendiensten informatie met de Taliban.

In de tussentijd blijven de Amerikaanse militairen evacuatievluchten uitvoeren vanaf de luchthaven in Kaboel. Een woordvoerder van de NAVO heeft in de nacht van donderdag op vrijdag herhaald dat alle lidstaten na 30 augustus uit Afghanistan vertrokken willen zijn.

Nederland voerde donderdag de laatste evacuatievlucht uit. Op de luchthaven in Kaboel zouden geen Nederlandse evacués meer zijn, maar het demissionaire kabinet heeft erkend dat niet alle personen die het wilde evacueren ook daadwerkelijk geëvacueerd zijn. Het is echter niet duidelijk om hoeveel achterblijvers het gaat. Nederland bracht in totaal 2.500 mensen in veiligheid.

35 Zwaargewonde Afghanen arriveren bij ziekenhuis in Kaboel na explosie

