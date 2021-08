De aanslagen bij het vliegveld van Kaboel donderdag zijn opgeëist door de Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP). De groep is een aartsvijand van de inmiddels gevallen regering van Afghanistan, maar ook van diens opvolger de Taliban. Wat is de terreurgroep, die lijkt uit te groeien tot een nieuwe zorg voor het westen?

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waarschuwden eerder deze week al voor een mogelijke aanslag door Islamitische Staat bij het vliegveld. Uiteindelijk lukte het een zelfmoordterrorist donderdag om door de strenge beveiliging van de Taliban te glippen en zich te mengen onder de Afghaanse bevolking even buiten het vliegveld.

ISKP ontstond waarschijnlijk zes jaar geleden in het oosten van Afghanistan als aftakking van Islamitische staat in Syrië en Irak. De 'Provincie Khorasan' verwijst naar de gelijknamige historische regio, dat een deel omvatte van Afghanistan, Iran, Tadzjikistan, Oezbekistan en Turkmenistan. Naast ISKP staat de groep ook bekend als ISK of ISIS-K. Ondanks dat ze deel uitmaakt van IS in Syrië en Irak en daarvan ook (financiële) steun krijgt, heerst er een groot gevoel van autonomie bij de ISKP-strijders.

Er zijn een stuk minder mensen bij aangesloten dan bij de Taliban, maar zij zijn wel fanatieker. De Verenigde Naties schatten dat de ISKP bestaat uit zo'n tweeduizend fundamentalisten.

De groep begon met enkele honderden Talibanstrijders uit Pakistan, die daar werden verdreven door militaire operaties. Vanwege hun extreme opvattingen en ideologie, kregen ze al snel bijval van moslimextremisten uit buurlanden Oezbekistan, Iran en China. Hoewel hun macht beperkt bleef tot enkele gebieden langs de grens met Pakistan, heeft de groep verschillende ondergrondse cellen in grote Afghaanse steden.

Ontevreden en meer radicale Talibanstrijders zoeken steeds vaker aansluiting bij ISKP Ontevreden en meer radicale Talibanstrijders zoeken steeds vaker aansluiting bij ISKP Foto: Getty

Groep trekt ook oud-Talibanstrijders aan

Inmiddels sluiten ook veel ontevreden Talibanstrijders zich aan bij de terreurgroep. Zij doen dit uit frustratie met de onderhandelingen die de Taliban voerden met de Verenigde Staten. Ze vinden de huidige Talibanstrijders te gematigd en streven een internationaal islamitisch kalifaat na in Zuid- en Centraal-Azië, terwijl de Taliban 'slechts' een streng islamitisch regime willen binnen de grenzen van Afghanistan.

De groep lijkt ook een stuk gevaarlijker te worden dan de Taliban. Terwijl de Taliban nu hun doel hebben bereikt om Afghanistan over te nemen, streeft de ISKP een wereldwijde jihad na tegen niet-moslims. Hoewel ze nog nooit een aanval op Amerikaans grondgebied heeft uitgevoerd, ziet het Pentagon de terreurgroep als een serieuze dreiging.

De Taliban en ISKP zijn bovendien elkaars vijand. In de afgelopen jaren vochten de Taliban actief tegen strijders van Islamitische Staat in het noordoosten van Afghanistan. De VS zou bovendien tijdens onderhandelingen met de Taliban hebben geprobeerd om samen op te trekken tegen de ISKP, zei een anonieme bron van het Amerikaanse ministerie van Defensie tegen persbureau AP.

In mei 2020 pleegde ISKP een aanslag op een kraamkliniek in Kaboel, waarbij onder meer moeders en pasgeborenen om het leven kwamen In mei 2020 pleegde ISKP een aanslag op een kraamkliniek in Kaboel, waarbij onder meer moeders en pasgeborenen om het leven kwamen Foto: ANP

ISKP pleegde afgelopen jaren al meerdere aanslagen in Afghanistan

ISKP was de afgelopen jaren al verantwoordelijk voor duizenden doden. Terroristen van de groep vielen de laatste jaren voornamelijk de sjiitische Hazara-minderheid aan, die ook al het doelwit is van de Taliban. ISKP is berucht om aanvallen op onschuldige burgers en waren onder meer verantwoordelijk voor een aanval op een kraamkliniek in Kaboel, waarbij 24 mensen omkwamen, onder wie moeders en pasgeboren baby's, en een aanslag op de universiteit van Kaboel.

Terwijl de VS met duizenden militairen aanwezig was in het land, lukte het ISKP om met enige regelmaat aanvallen uit te voeren tegen de Afghaanse bevolking. De verwachting is dat de groep zal inspringen op het machtsvacuüm dat ontstaat nu de laatste Amerikaanse troepen vertrokken. ISKP zal eerst proberen om meer voet aan de grond te krijgen in het oosten, om van daaruit verder te groeien.

De VS staat niet te springen om een nieuw offensief. Biden liet de avond na de aanslag weten dat de Amerikaanse troepen zich houden aan de deadline om uiterlijk 31 augustus het land te verlaten. Wel benadrukte hij dat de VS met "kracht en precisie" zal reageren op de aanslag en doelen zal aanvallen van ISKP. Hij gaf daarbij geen verdere details.

Duidelijk is wel dat er voorlopig geen einde komt aan het geweld in Afghanistan. De VS vreesde al dat bij terugtrekking, Afghanistan een broeinest zou worden voor fundamentele extremisten die aanslagen willen plegen op het westen. Met de radicale ISKP, die als een magneet lijkt te werken op extremisten uit buurlanden en ontevreden Talibanstrijders, lijkt die verwachting uit te komen.