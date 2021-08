Joe Biden is verontwaardigd en diepbedroefd door de aanslag bij het vliegveld van Kaboel, waarbij eerder op de dag ten minste twaalf Amerikaanse troepen omkwamen. Ondanks de aanval zal de Amerikaanse evacuatiemissie doorgaan, benadrukt Biden donderdagavond in een toespraak.

Dit weten we tot nu toe over de aanslag op het vliegveld van Kaboel Er zijn twee explosies geweest nabij het vliegveld

Daarbij zijn volgens verschillende bronnen 72 doden gevallen

Er zijn geen slachtoffers onder het Nederlandse overheidspersoneel of militairen

De terreurgroep die achter de aanslagen zit, is volgens Amerikaanse functionarissen de ISIS-Khorasan group (ISKP)

Mogelijk zijn er nog honderden gewonden

De Amerikaanse inlichtingendiensten vreesden al langer voor een aanslag bij het internationale vliegveld van Kaboel. Volgens Biden zat de Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP) achter de terreuraanval. De groep eiste eerder al de aanval op.

"We zullen [de aanval] niet vergeven en vergeten. We zullen achter jullie aankomen en laten betalen voor wat jullie hebben gedaan", dreigde Biden. Mogelijk waren de aanvallers eerder door de Taliban bevrijd uit de gevangenissen toen ze het land overnamen.

Legercommandanten hebben van Biden de opdracht gekregen om in reactie op de aanslag doelen van IS aan te vallen. Hij gaf daarbij geen details, maar zei wel dat er met "kracht en precisie" zal worden gereageerd. "Deze terroristen zullen niet winnen."

De president benadrukte ook dat de Amerikaanse evacuatiemissie zal doorgaan. "We laten ons niet stoppen door terroristen." Volgens Biden is de VS bezig met de "grootste evacuatiemissie ooit". In de laatste elf dagen werden al bijna honderdduizend mensen geëvacueerd.

Tijdens de toespraak hield hij een moment van stilte voor de omgekomen militairen. De aanslag toont volgens de Amerikaanse president aan waarom de lengte van de "uitzonderlijk gevaarlijke" missie in Afghanistan zo kort mogelijk moet blijven. Hij blijft erbij dat uiterlijk 31 augustus alle militairen het land hebben verlaten.

Geen bewijs dat Taliban bewust zelfmoordterrorist doorliet

Het Pentagon gaat ervan uit dat de zelfmoordterrorist werd gefouilleerd door militairen bij de ingang van de luchthaven toen zijn bomvest afging. Bij beide explosies zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie bomvesten gebruikt. Volgens het Pentagon is er "geen bewijs" dat de Taliban bewust terroristen zouden hebben toegelaten tot het vliegveld van Kaboel. Het ministerie blijft op de terreurgroep vertrouwen voor de beveiliging van de luchthaven.

Op de vraag van een journalist of de Amerikaanse troepen een fout maakten door op de Talibanstrijders te vertrouwen voor hun beveiliging, antwoordt Biden: "Niemand vertrouwt ze, [maar] het is in hun eigen belang dat we vertrekken op de datum die we hebben afgesproken en dat we zoveel mogelijk mensen evacueren als we kunnen."

Het Pentagon zegt donderdag dat er momenteel nog steeds verschillende dreigingen zijn, variërend van raketaanvallen tot bermbommen. Om eventueel terug te slaan heeft de VS mortiergranaten en afweerraketten paraat.