Bij de aanslagen op het vliegveld van Kaboel zijn vier Amerikaanse mariniers om het leven gekomen, meldt The Wall Street Journal. Drie andere mariniers raakten gewond.

Dit weten we tot nu toe over de aanslag Er zijn twee explosies geweest nabij het vliegveld

Daarbij zijn zeker dertien doden gevallen

Er zijn geen slachtoffers onder het Nederlandse overheidspersoneel of militairen

De terreurgroep die achter de aanslagen zit, is volgens Amerikaanse functionarissen de ISIS-Khorasan group (ISKP)

Lokale hulporganisaties melden zestig gewonden

Het Amerikaanse Pentagon bevestigt dat er Amerikaanse doden en gewonden te betreuren zijn, maar noemt geen exacte aantallen.

Tijdens de aanslagen donderdagmiddag zijn tot nu toe dertien doden gevallen. Volgens de Taliban zijn onder hen ook buitenlanders en Taliban-strijders.

Ten tijde van de explosies waren duizenden mensen aanwezig op de luchthaven. Onder de slachtoffers van de aanslagen zijn geen Nederlandse diplomaten of militairen, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Volgens de laatste berichten liggen er nog zestig gewonden in de ziekenhuizen. Onduidelijk is hoe zij eraan toe zijn.

Vrees dat aantal doden oploopt

Berichten op Twitter doen vrezen dat het aantal doden oploopt. Er zouden lijken zijn weggedragen en in een kanaal gegooid. De Taliban veroordelen de aanslag.

De terreuraanslag is vermoedelijk gepleegd door terroristen van een kleine terreurbeweging uit het oosten van het land met wortels in het aangrenzende Pakistan. Het is de Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP) die claimt onderdeel te zijn van de 'internationale' Islamitische Staat (IS).

De ISKP is ook met de Taliban in gevecht geraakt en is onder meer berucht door bloedige aanlagen op de sjiitische minderheid, de Hazara.