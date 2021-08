Bij de aanslagen op het vliegveld van Kaboel zijn zeker 12 Amerikaanse militairen gedood, meldt het Pentagon. Dat meldt persbureau AP. Volgens BBC News en The Wall Street Journal is het totale aantal doden opgelopen tot zeker 60.

Dit weten we tot nu toe over de aanslag Er zijn twee explosies geweest nabij het vliegveld

Daarbij zijn zeker dertien doden gevallen, maar meerdere bronnen melden 60 doden

Er zijn geen slachtoffers onder het Nederlandse overheidspersoneel of militairen

De terreurgroep die achter de aanslagen zit, is volgens Amerikaanse functionarissen de ISIS-Khorasan group (ISKP)

Lokale hulporganisaties melden zestig gewonden



BBC News en The Wall Street Journal melden dat er 60 doden zijn gevallen bij de aanslagen, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

Eerder zei een woordvoerder van de Taliban tegen Al Jazeera dat er 13 dodelijke slachtoffers waren gevallen.

Ten tijde van de explosies waren duizenden mensen aanwezig op de luchthaven. Onder de slachtoffers van de aanslagen zijn geen Nederlandse diplomaten of militairen, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Volgens de laatste berichten liggen er nog zestig gewonden in de ziekenhuizen. Onduidelijk is hoe zij eraan toe zijn.

Vrees dat aantal doden oploopt

Berichten op Twitter doen vrezen dat het aantal doden oploopt. Er zouden lijken zijn weggedragen en in een kanaal gegooid. De Taliban veroordelen de aanslag.

De terreuraanslag is vermoedelijk gepleegd door terroristen van een kleine terreurbeweging uit het oosten van het land met wortels in het aangrenzende Pakistan. Het is de Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP) die claimt onderdeel te zijn van de 'internationale' Islamitische Staat (IS).

De ISKP is ook met de Taliban in gevecht geraakt en is onder meer berucht door bloedige aanlagen op de sjiitische minderheid, de Hazara.

De redactie van NU.nl wil in contact komen met Afghanen en Afghaanse Nederlanders die op dit moment in dat land verblijven, vooral in steden als Kandahar, Jalalabad, Herat en Mazar-i-Sharif. Uit die plaatsen komt weinig nieuws, hoe is de situatie daar? We horen het graag. We behandelen alle informatie indien gewenst vertrouwelijk. Heb je familieleden, vrienden, kennissen in Afghanistan en willen zij met ons praten over de situatie daar? Mail dan naar redactie@nu.nl.