De Nederlandse evacuatieoperatie in Kaboel is voorbij. De laatste Nederlandse vlucht is uit de Afghaanse hoofdstad vertrokken, meldt demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken). Aan boord zijn onder anderen de diplomaten en militairen die de afgelopen tijd vanaf het vliegveld hebben gewerkt. Op de luchthaven zijn geen Nederlandse evacués meer.

"Het is verschrikkelijk om Afghanistan na twintig jaar op deze manier te moeten verlaten", schrijft Kaag. "Met pijn in het hart zijn het ambassadeteam en militairen vertrokken met de laatste Nederlandse vlucht."

Kaag erkent dat het vertrek van de Nederlanders "ingrijpende consequenties" heeft voor de mensen die nog niet in veiligheid zijn gebracht. "De inzet blijft om, samen met internationale bondgenoten, allen te helpen die recht hebben op terugkeer of evacuatie en de Afghaanse bevolking te blijven steunen."

Demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld zegt "gemengde gevoelens" te hebben bij het vertrek van de laatste evacuatievlucht uit Kaboel. "We zien verschrikkelijke berichten over aanslagen", aldus de bewindsvrouw.

Bij de luchthaven in Kaboel vonden donderdagmiddag zeker twee explosies plaats, waarbij dertien doden en tientallen gewonden vielen. De Nederlandse militairen en het overheidspersoneel bleef ongedeerd, maar er zouden wel buitenlanders gewond zijn geraakt, onder wie drie Amerikaanse militairen.

Nederland heeft niet iedereen geëvacueerd

Het kabinet wilde aanvankelijk tot in september evacuatievluchten uitvoeren, maar dat bleek niet mogelijk vanwege de terreurdreiging rondom de luchthaven.

Er zijn sowieso achterblijvers nu het laatste vliegtuig is vertrokken, zo blijkt uit berichten die bij NU.nl binnenkwamen. Het gaat om mensen die op evacuatielijsten staan maar nog niet aan de beurt waren én mensen die op geen enkele lijst voorkomen.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.