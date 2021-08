Er heeft een explosie plaatsgevonden nabij de oostelijke ingang van het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kaboel, melden verschillende media en het Pentagon. Ook zou er een vuurgevecht plaatsvinden en zouden er doden en gewonden zijn gevallen. De explosie volgt op berichten dat Islamitische Staat (IS) een aanslag zou voorbereiden.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws rond de machtsovername in Afghanistan

Het Pentagon kan nog geen mededelingen doen over het aantal slachtoffers. Lokale media hebben het over minimaal tien doden.

Fox News meldt dat drie Amerikaanse militairen gewond zijn geraakt. Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend.

Ten tijde van de explosie waren duizenden mensen aanwezig op de luchthaven. Er zijn meldingen dat de explosie plaatsvond bij de zogenoemde Abbey Gate van het vliegveld, maar ook dat het zou gaan om de omgeving van het Baron Hotel vlak bij de luchthaven. In het hotel zouden veel Britten hebben verbleven.

Volgens eveneens onbevestigde berichten gaat het om een zelfmoordaanslag en schoten met kleine vuurwapens. Er zouden meerdere ooggetuigen zijn van de gebeurtenissen.

Explosie volgt op meldingen mogelijke aanslagen

De ontploffing volgt op meldingen van mogelijke dreigingen van terroristische aanslagen bij het vliegveld. Die zouden afkomstig zijn van Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP). Deze groep is circa zes jaar geleden in de regio opgedoken en is onder meer in het oosten van Afghanistan actief.

De door uiterst bloedige aanslagen beruchte groep claimt dat het banden heeft met andere takken van IS. De groep is herhaaldelijk in gevecht geraakt met de Taliban.

Meerdere landen uit veiligheidsoverwegingen gestopt met evacueren

Nederland, België, Frankrijk en andere landen stopten woensdag en donderdag met het evacueren van mensen uit Kaboel. De situatie in Afghanistan zou te onveilig zijn. De Taliban zijn na twintig jaar buitenlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan weer aan de macht in het Aziatische land.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn bondgenoten aangeraden om Afghanistan snel te verlaten. Hij zou vrezen voor een aanslag. Ook Nederland heeft mensen met klem geadviseerd om de omgeving van het vliegveld in Kaboel te mijden.

Rutte zei dat situatie snel verslechterde

Demissionair premier Mark Rutte zei enkele uren geleden nog dat de situatie op het vliegveld snel aan het verslechteren was. "Zodanig dat er sprake is van een terreurdreiging", aldus Rutte tijdens een ingelaste persconferentie.

De Taliban namen ruim anderhalve week geleden de macht over in Afghanistan. Sindsdien zijn volgens het Pentagon ongeveer 95.700 mensen geëvacueerd. Woensdag waren dat er 13.400.

Qatar zegt ruim 40.000 mensen te hebben geholpen te vertrekken. Ook het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben veel mensen uit Afghanistan gehaald via het vliegveld van Kaboel.