Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opent donderdag in Amsterdam een vijfde noodopvanglocatie voor Afghanen die de afgelopen dagen uit Kaboel zijn geëvacueerd.

Het ministerie van Defensie heeft een deel van het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) beschikbaar gesteld, waar ongeveer vierhonderd evacués ondergebracht kunnen worden. Het COA verwacht dat donderdagmiddag de eerste bussen met evacués aankomen op het terrein.

De delen van het MEA die vanaf 2015 voor civiel gebruik zijn overgedragen aan de gemeente Amsterdam, worden gebruikt om de evacués op te vangen. Defensie zit nog op het marineterrein met onder andere de dienst die verantwoordelijk is voor werving en selectie van personeel.

Het terrein is de vijfde opvanglocatie, nadat eerder locaties in Houtkamp, Zeist en Ede in gebruik werden genomen en een nieuwe locatie werd aangekondigd in Heumensoord (nabij Nijmegen) .

De drie noodopvanglocaties in Houtkamp, Zeist en Ede zitten inmiddels nagenoeg vol met respectievelijk ongeveer 450, 350 en 850 evacués. De locatie in Heumensoord kan vanaf zondag in gebruik genomen worden en biedt plaats aan ongeveer 450 personen. Die capaciteit wordt nog verhoogd tot een maximum van duizend evacués.