De evacuaties vanuit de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn donderdagmiddag, zoals eerder op de dag aangekondigd, ten einde gekomen. Demissionair premier Mark Rutte noemde dat tijdens een persconferentie "verschrikkelijk nieuws" voor de Afghanen. Onduidelijk blijft hoeveel mensen er precies achterblijven.

"We hebben er op dit moment onvoldoende zicht op", aldus Rutte. "Het is een aanzienlijk aantal, maar dat moeten we nog in kaart brengen."

Op de vraag of er fouten zijn gemaakt, gezien er zoveel achterblijvers zijn, wilde de premier niet te diep ingaan. Het kabinet was "overvallen" door de snelheid waarmee Kaboel in handen viel van de streng islamitische Taliban, aldus Rutte.

"We verwijten ons dat we de verkeerde inschatting van de situatie ter plekke hebben gemaakt. Wat er verder eventueel aan fouten is gemaakt, moeten we op een later moment evalueren."

De operatie op de luchthaven is op aanwijzing van de Amerikanen gestopt. "De situatie is de laatste uren verslechterd", lichtte Rutte toe. "Zodanig dat er nu sprake is van een terreurdreiging."

Lijst met meldingen blijft groeien

Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) kon eerder op donderdag ook niet zeggen hoeveel mensen achterblijven in Kaboel, maar zei dat de "lijst met meldingen blijft groeien" en er nog een "groot aantal" Nederlanders met hun gezinnen in het land verblijven.

Na het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden om zich aan de deadline van dinsdag 31 augustus te houden en uiterlijk die dag Afghanistan te verlaten, ontstond onzekerheid over het doorgaan van de evacuaties door andere landen. Meerdere landen hadden de VS ertoe opgeroepen langer in Kaboel te blijven, omdat anders niet iedereen geëvacueerd zou kunnen worden.

De Amerikanen beloven elk diplomatiek, politiek of economisch middel in te zetten om na 31 augustus een vertrek te verzekeren van iedereen die weg wil, beloofde de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken woensdag. Ook Rutte beloofde donderdag dat "alles gedaan zal worden" om de achterblijvers te helpen.

Er is druk overleg met andere Europese landen om de achterblijvers te helpen. "Iedereen is daarbij zeer gemotiveerd om tot het uiterste te gaan", verklaarde de minister-president.