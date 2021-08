Een groep van ongeveer 140 Nederlandse Afghanen is gisternacht op het laatste nippertje het vliegveld van Kaboel binnengekomen. Maar er zijn ook achterblijvers, mensen die op evacuatielijsten staan maar nog niet aan de beurt waren, én mensen die op geen enkele lijst voorkomen. Uit de berichten die bij NU.nl binnenkomen spreken wanhoop en frustratie.

Volg de machtsovername in Afghanistan Volgen Ontvang meldingen bij nieuwe artikelen

"We wachten op een mirakel", schrijft een Afghaanse vrouw vanuit haar onderduikadres. Haar echtgenoot werkte nauw samen met het Nederlandse leger, werd ontvoerd en is nooit meer teruggekomen. Een paar jaar geleden ging ze met haar kinderen naar de hoofdstad Kaboel, waar ze in relatieve veiligheid woonde, totdat de stad in handen viel van de Taliban.

De vrouw en haar kinderen staan op een evacuatielijst van Buitenlandse Zaken. "Ze hebben me vanochtend gebeld, en vroegen waar ik me bevind en zeiden me dat ik moet wachten op instructies. De afgelopen uren hebben we zitten wachten op nader bericht. We volgen het nieuws en hebben gezien dat ook Nederland waarschijnlijk snel zal stoppen met evacueren. We zijn erg bang en onzeker, hoe moet het verder?"

In een Kamerbrief schrijft de regering dat het "vertrekplan" in werking is getreden. Het wordt "pijnlijk" genoemd dat mensen die in aanmerking komen voor evacuatie "achter zullen blijven". Later vandaag zullen de laatste vluchten plaatsvinden.

Meisjes met Nederlands paspoort achtergebleven in Kaboel

In Afghanistan zitten ook nog mensen met een Nederlands paspoort, zoals drie meisjes van twee, drie en zes jaar oud uit Utrecht. De vader van het Afghaans-Nederlands gezin wacht de ontwikkelingen in spanning af in Nederland. Zijn vrouw en kinderen vertrokken eerder deze maand voor een familiebezoek omdat het niet goed gaat met de vader van zijn vrouw en ze elkaar al jarenlang niet meer hadden gezien.

Toen gisteren de bussen naar het vliegveld gingen, werd de man uit Utrecht niet door het ministerie van Buitenlandse Zaken geïnformeerd. "Er is iets goed fout gegaan. Ik hoop dat mijn vrouw en kinderen alsnog het land uit kunnen komen. Ik probeer hemel en aarde te bewegen om dat toch nog voor elkaar te krijgen. Nu is het vliegveld gesloten, maar ik sluit niet uit dat het de komende dagen weer opengaat."

98 Bijleveld: 'Tot laatste moment doorgegaan, maar evacuaties stoppen'

'Ik heb wel even gevloekt en gejankt'

In een asielzaak die op dit moment loopt, een waarover NU.nl eerder schreef, staan drie tienermeisjes op het punt om naar Nederland af te reizen om te worden herenigd met hun moeder. Dat gaat nu door de val van Kaboel niet door. Ze belandden wel een evacuatielijst, maar ook die meisjes zaten niet in de laatste groep die met bussen naar het vliegveld gingen.

"Ik heb wel even gevloekt en gejankt," schrijft Mieke Biesheuvel uit Alkmaar, die de moeder de afgelopen jaren heeft begeleid. "De kans is heel klein dat ze nog naar Nederland kunnen komen. De moeder houdt hoop, ik veel minder."

Bewakers van ambassade weten niet meer wat ze moeten doen

Naast de mensen die op evacuatielijsten staan en nu moeten hopen dat het vliegveld de komende dagen wordt heropend, zijn er ook mensen die nooit op een lijst zijn gekomen, zoals de bewakers van de Nederlandse ambassade, waarover NU.nl ook schreef.

Sommigen van hen werken al meer dan tien jaar voor de ambassade. Zij voelen zich bedreigd en willen worden geëvacueerd. Ze deden daartoe ook een verzoek, tot nu toe zonder resultaat. Reden is dat ze werken voor een extern beveiligingsbedrijf. De Britse en Amerikaanse autoriteiten besloten wel hun beveiligers, die ook voor een extern bedrijf bewerken, mee te nemen. "Nu de Taliban niemand het vliegveld laten betreden weten we niet wat we moeten doen," schrijft een van hen via WhatsApp.

In de Tweede Kamer werd gisteren tijdens een technische briefing gesproken over de scenario's na 31 augustus, als de Amerikaanse troepen vertrekken van het vliegveld. Kolonel Edward Houwman zei tijdens die bijeenkomst dat na het Amerikaanse vertrek "de situatie vooral in handen is van de Taliban".



De redactie van NU.nl wil in contact komen met Afghanen en Afghaanse Nederlanders die op dit moment in dat land verblijven, vooral in steden als Kandahar, Jalalabad, Herat en Mazar-i-Sharif. Uit die plaatsen komt weinig nieuws, hoe is de situatie daar? We horen het graag. We behandelen alle informatie indien gewenst vertrouwelijk. Heb je familieleden, vrienden of kennissen in Afghanistan en willen zij met ons praten over de situatie daar? Mail dan naar redactie@nu.nl.