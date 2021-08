De Amerikaanse ambassade in Kaboel roept in een veiligheidswaarschuwing op haar website Amerikaanse burgers in Afghanistan op om niet naar het vliegveld van de hoofdstad te komen. Ook adviseert ze mensen die wachten bij de drie toegangen tot Hamid Karzai International Airport onmiddellijk daar weg te gaan.

In de Amerikaanse veiligheidswaarschuwing staat verder dat mensen alert moeten zijn op hun omgeving, vooral in mensenmassa's. Ook moeten ze een plan maken voor noodsituaties. Ook de Britse regering waarschuwt haar burgers een "veilige plek" op te zoeken, weg van het vliegveld.

Wat de redenen voor de waarschuwingen zijn is niet bekend. De afgelopen dagen zei de Amerikaanse president Joe Biden herhaaldelijk te vrezen voor een aanslag van de Afghaanse tak van terreurorganisatie IS bij het vliegveld.

CNN meldt op basis van een anonieme overheidsbron dat er inlichtingeninformatie is dat IS meerdere aanslagen bij het vliegveld zou voorbereiden.

België maakte woensdagavond al bekend om vroegtijdig te stoppen met de evacuatievluchten uit Afghanistan vanwege de situatie in het land. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon niet zeggen wanneer ons land volgt. "Iedereen snapt dat het niet heel lang meer gaat duren", aldus een woordvoerder.