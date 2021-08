Drie bussen met daarin ongeveer 140 Nederlandse Afghanen zijn in de nacht van woensdag op donderdag om 2.00 uur (Nederlandse tijd) alsnog op het vliegveld van Kaboel aangekomen, melden leden van de groep aan NU.nl. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat. De groep maakte een slopende dag door. De toegangspoort naar het vliegveld werd niet lang na hun aankomst gesloten.

"We zijn binnen", luidde de korte tekst die een van de inzittenden van de bussen via WhatsApp naar NU.nl stuurde. Een andere bron laat weten: "We zijn na 22 uur op de luchthaven aangekomen."

De bussen konden doorrijden na onderhandelingen die afgelopen nacht tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Taliban zijn gevoerd.

De Nederlandse paspoorthouders behoren tot de laatste groepen die nog veilig het vliegveld zijn binnengekomen. De VS en het Verenigd Koninkrijk roept iedereen die nog bij het vliegveld is, daar weg te gaan. De terreurorganisatie Islamitische Staat zou verschillende aanslagen op het vliegveld voorbereiden, meldde CNN op basis van anonieme bronnen.

Woensdag verliep chaotisch voor de Nederlandse Afghanen. Ze waren vanaf 6.00 uur 's ochtends al bezig om naar het vliegveld te komen, maar werden een paar honderd meter voor de toegangspoort tegengehouden door Taliban-strijders. De bussen stonden, zoals NU.nl eerder meldde, urenlang vast. "Het was zwaar, vooral voor kleine kinderen", zegt een direct betrokkene. "De bussen hadden geen airco, er was geen eten, alleen water."

45 Zo ziet een Nederlandse evacuatievlucht uit Kaboel eruit

Taliban hielden bussen met Nederlanders tegen

Taliban verhinderden urenlang dat de bussen het vliegveld op konden rijden. "Een van de passagiers is met de Taliban gaan praten. De contacten met de ambassadeur en anderen op het vliegveld verliepen heel moeizaam", zegt een anonieme bron die familieleden in de bus heeft.

"Ze stonden echt vlak bij de toegangspoort, maar er kwam niemand om te helpen, geen Nederlandse en ook geen Amerikaanse militairen", vervolgt diezelfde bron.

De gang van zaken wordt bevestigd door een andere anonieme bron, die zegt dat de Taliban de bussen hebben tegengehouden, waarna ze midden in de nacht gedwongen waren om terug de stad in te rijden.

Volgens onder meer de NOS zouden zeven mensen zonder paspoort door de Taliban uit de bussen zijn gehaald voordat de bussen verder reden.