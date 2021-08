Nederland stopt donderdag met het evacueren van mensen uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel. De operatie op de luchthaven van de hoofdstad Kaboel wordt op aanwijzing van de Amerikanen gestopt, laat het demissionaire kabinet aan de Tweede Kamer weten. Donderdagochtend werd er al met klem toe opgeroepen niet meer naar het vliegveld te komen vanwege de gevaarlijke situatie daar.

De verwachting is dat later op donderdag de laatste vluchten worden uitgevoerd. "Er wordt al het mogelijke gedaan om de enkele honderden personen die nu binnen de poorten van het vliegveld zijn mee te nemen op de vluchten die voor vandaag gepland staan", schrijft het demissionaire kabinet in de Kamerbrief.

De mensen die niet aanwezig zijn op het vliegveld, worden ertoe opgeroepen weg te blijven vanwege de gevaarlijke situatie. Ook zijn de toegangspoorten gesloten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt hen aan naar een veilige locatie te gaan. Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) kon niet zeggen hoeveel mensen achterblijven in Kaboel, maar zei dat de "lijst met meldingen blijft groeien" en er nog een "groot aantal" Nederlanders met hun gezinnen in het land verblijven.

Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) zei woensdag dat het eerder om honderden dan om tientallen achterblijvers zou gaan. Ook zij kon toen geen exactere aantallen noemen.

Klein aantal militairen blijft nog tot 31 augustus

De aanwezige militairen en het ambassadeteam zullen ook met de laatste vluchten uit Afghanistan vertrekken. Een klein aantal militairen met een C-130-transportvliegtuig zal nog tot 31 augustus in de regio blijven. Het kabinet verwacht niet dat zich mogelijkheden voordoen waarbij personen vanuit Kaboel in veiligheid gebracht kunnen worden, maar mocht dat wel het geval zijn, dan kan de C-130 hiervoor worden ingezet.

Nederland heeft daarnaast afspraken over het meenemen van eventuele Nederlandse evacués gemaakt met landen die later kunnen vertrekken uit Afghanistan.

In de Kamerbrief staat niet vermeld of de gevaarlijke situatie komt door het gevaar van een mogelijke aanslag op de luchthaven in Kaboel. De Amerikanen en Britten waarschuwden eerder dat het risico daarop groot is. De Belgische premier Alexander De Croo zei donderdag dat het acute gevaar van een aanslag voor België de reden was om de evacuaties uit Kaboel te beëindigen.

Landen onderzoeken of evacueren na 31 augustus nog mogelijk is

Na het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden om zich aan de deadline van dinsdag 31 augustus te houden en uiterlijk die dag Afghanistan te verlaten, ontstond onzekerheid over het doorgaan van de evacuaties door andere landen. Meerdere landen hadden de VS ertoe opgeroepen langer in Kaboel te blijven, omdat anders niet iedereen geëvacueerd zou kunnen worden.

De Amerikanen lieten woensdag weten de laatste dagen voor hun geplande aftocht uit Afghanistan op 31 augustus voorrang te geven aan het verplaatsen van hun troepen en militaire uitrusting. Het land heeft zijn bondgenoten tot vrijdag de tijd gegeven om de evacuaties uit Kaboel af te ronden. België stopte woensdag met alle evacuaties uit Afghanistan.

De Amerikanen beloven elk diplomatiek, politiek of economisch middel in te zetten om na 31 augustus een vertrek te verzekeren van iedereen die weg wil, beloofde de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken woensdag. Onder anderen de Duitsers en Britten bekijken sinds woensdag of het mogelijk is het vliegveld van Kaboel na het vertrek van de Amerikanen in bedrijf te houden.

De Taliban zijn na twintig jaar buitenlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan weer aan de macht in het Aziatische land. De terreurgroepering houdt de NAVO aan de deadline: dinsdag moeten buitenlandse troepen Afghanistan verlaten.

