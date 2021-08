Op de weg naar het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kaboel staan woensdagmiddag (Nederlandse tijd) al uren autobussen vast met daarin naar schatting 120 tot 200 Nederlandse evacués. Naar verluidt worden de inzittenden gecontroleerd door Taliban-strijders.

De evacuatiepoging met de bussen is georganiseerd door de Nederlandse overheid. In de Tweede Kamer maakte oud-militair Nikko Norte woensdagmiddag tijdens een rondetafelgesprek over de situatie in Afghanistan melding van de problemen in Kaboel. Hij staat naar eigen zeggen in rechtstreeks contact met inzittenden van de bus.

Volgens Norte kampen de evacués, onder wie veel vrouwen en kinderen, met de extreme hitte. Een vrouw zou onwel zijn geworden en zijn afgevoerd.

Een anonieme bron waar NU.nl contact mee heeft, bevestigt dat de bussen stilstaan. "Het lijkt erop dat ze stuk voor stuk door de Taliban worden gecontroleerd." Hoe de Taliban dat precies doen en wat de gevolgen zijn voor de Nederlanders en Afghaanse Nederlanders, is niet duidelijk.

Inzittenden zijn 'doodsbang'

Op Twitter meldt ook ex-AIVD-medewerker Guido Blaauw dat de bussen vaststaan. Hij is samen met onder meer CDA-kamerlid Derk Boswijk als vrijwilliger actief in een appgroep die evacués bijstaat in Kaboel. Volgens Blaauw zijn de inzittenden van de bussen "doodsbang".

Het kabinet maakte dinsdagavond bekend dat militairen de evacués zouden ophalen in de stad en naar het vliegveld zouden begeleiden, omdat die route te gevaarlijk is om zelfstandig af te leggen. Details over die begeleiding werden niet bekendgemaakt.

Woordvoerders van de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken zien om veiligheidsredenen af van commentaar op de berichten over de situatie in en rond de bussen.