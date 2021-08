Het aantal Nederlanders dat zich tot nu toe bij het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gemeld voor evacuatie is meer dan 1.250, meldt plaatsvervangend secretaris-generaal Carola van Rijnsoever woensdag in de Tweede Kamer. Een groot deel daarvan, ongeveer vijfhonderd mensen, is inmiddels geëvacueerd.

Vorige week meldde demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken nog dat er zevenhonderd mensen geëvacueerd moesten worden. Volgens Rijnsoever is de evacuatielijst nu "echt in beweging."

Het aantal staat los van de tolken en andere medewerkers die voor Nederland hebben gewerkt.

Onzeker is nog of iedereen voor 31 augustus kan worden geëvacueerd, meldde het demissionaire kabinet dinsdag. Als onderdeel van de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Taliban hebben de Amerikanen namelijk gezegd dat de buitenlandse troepen uiterlijk 31 augustus uit Afghanistan vertrokken zouden zijn.

Volgens Kaag "zullen heel veel mensen niet naar Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk kunnen vliegen" als de deadline van 31 augustus niet verlegd wordt. De Amerikaanse president Joe Biden zei echter zich aan de deadline te willen blijven houden.

Sinds vorige week zijn meer dan duizend mensen met evacuatievluchten vertrokken uit Kaboel, met Nederland als eindbestemming. De groep Nederlanders in Afghanistan is groter dan verwacht, erkende het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag. Dit ondanks een jarenlang negatief reisadvies en een dringende oproep begin deze maand om te vertrekken.