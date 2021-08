Het ministerie van Defensie ziet af van de inzet van twee Cougar-transporthelikopters in Kaboel. De helikopters zouden gaan helpen bij de evacuaties van Nederlands ambassadepersoneel en Afghaanse medewerkers.

Defensie acht het niet langer "opportuun" om de helikopters in te zetten, nu het ernaar uitziet dat de Amerikaanse troepen op 31 augustus vertrekken. Dat zei kolonel Peter Tankink woensdag tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer over de evacuaties vanaf het vliegveld in de Afghaanse hoofdstad Kaboel.

Dinsdag leek het er nog op dat de helikopters wel naar Afghanistan zouden worden overgebracht, maar dat is nu op het laatste moment afgeblazen.

Het kost een paar dagen voordat de helikopters daadwerkelijk inzetbaar zijn. Ze moeten worden overgebracht naar Pakistan, en daar vliegklaar gemaakt worden. De toestellen zouden daarom pas in het weekeinde inzetbaar zijn. "Dan heeft het militair geen zin meer", aldus een defensiewoordvoerder tegen NU.nl.

Op dit moment zijn er negentig Nederlandse militairen actief op het vliegveld van Kaboel, die het team van diplomaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunen. Eenheden van de Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers blijven wel stand-by.

Tijdens de briefing in de Tweede Kamer liet een medewerker van het ministerie van Buitenlands Zaken weten dat er in Afghanistan voor zover bekend 1.250 Nederlanders zijn, waarvan er inmiddels 500 in Nederland zijn.

Moeizame evacuaties door schietpartijen en mensenmassa's

De evacuaties uit Kaboel verlopen moeizaam. De afgelopen dagen waren er schietpartijen bij het vliegveld, waarbij ook doden vielen. Afghaanse Nederlanders probeerden herhaaldelijk op het vliegveld te komen, maar kwamen niet door de mensenmassa's heen of werden bij het toegangshek tegengehouden.

Ook woensdag ging het weer mis, zo blijkt uit Twitter-berichten van oud-AIVD-medewerker Guido Blaauw. Hij heeft samen met onder meer CDA-Kamerlid Derk Boswijk een groep opgezet die in Kaboel gestrande Nederlandse Afghanen bijstaat.

Blaauw beklaagt zich over de gebrekkige opschaling met 32 Nederlandse militairen. Hoe kan je met zo'n klein team vierduizend tot vijfduizend mensen evacueren vraagt hij zich af. "Dan is het logisch dat je honderden een valse belofte doet". Ook hekelt hij het feit dat Duitse en Amerikaanse soldaten Nederlanders niet toelaten tot het vliegveld. Blaauw: "De hele reddingsoperatie is een flop."

De defensiewoordvoerder wil niet ingaan op de uitspraken van Blaauw. "We doen wat we kunnen en dat blijven we doen tot het laatste moment."