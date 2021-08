De Verenigde Staten hebben hun bondgenoten tot vrijdag de tijd gegeven om de evacuaties uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel af te ronden. Dat zegt de Belgische minister Ludivine Dedonder (Defensie) woensdag tegen onder meer De Tijd en L'Echo.

De Amerikanen hebben met de Taliban afgesproken dat alle buitenlandse troepen uiterlijk 31 augustus het land verlaten hebben. Als gevolg van de evacuaties van het ambassadepersoneel wordt die deadline door veel landen waarschijnlijk niet gehaald.

Veel bondgenoten hebben de VS daarom gevraagd om de luchthaven langer open te houden. De Amerikanen houden echter vast aan de deadline van 31 augustus.

Omdat ze bovendien zelf ook tijd nodig hebben om hun militairen veilig het land uit te krijgen, hebben ze duidelijk gemaakt dat de evacuatievluchten uiterlijk vrijdag moeten stoppen. Na vrijdag kunnen de gates van het internationale vliegveld van Kaboel al dichtgaan, aldus Dedonder.

De evacuaties van mensen die voor Nederland, België en andere westerse landen hebben gewerkt en andere personen die sinds de machtsgreep van de Taliban gevaar lopen zijn pas een week op gang en verlopen moeizaam.

45 Zo ziet een Nederlandse evacuatievlucht uit Kaboel eruit

Nederland hoorde nog geen exacte datum

De Nederlandse demissionaire minister Ank Bijleveld (Defensie) zegt nog geen "exacte datum" te hebben gehoord, maar erkent dat er niet veel tijd meer over is. Na vrijdag nog evacuaties uitvoeren zal "heel ingewikkeld" worden, aldus Bijleveld.

Volgens demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) is er "grote zekerheid" dat niet iedereen die Nederland had willen evacueren op tijd per vliegtuig weggeleid kan worden. Volgens haar zijn er veel meer Nederlanders in Afghanistan dan werd gedacht, aangezien er lange tijd een negatief reisadvies gold.

167 Dit maakt de evacuaties vanaf het vliegveld van Kaboel zo moeilijk

De redactie van NU.nl wil in contact komen met Afghanen en Afghaanse Nederlanders die op dit moment in dat land verblijven, vooral in steden als Kandahar, Jalalabad, Herat en Mazar-i-Sharif. Uit die plaatsen komt weinig nieuws, hoe is de situatie daar? We horen het graag. We behandelen alle informatie indien gewenst vertrouwelijk. Heb je familieleden, vrienden of kennissen in Afghanistan en willen zij met ons praten over de situatie daar? Mail dan naar redactie@nu.nl.