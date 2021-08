Nederland heeft in Afghanistan meer dan honderd mensen naar de luchthaven gebracht met een bus. Dinsdag maakte het demissionaire kabinet bekend dat Nederlandse militairen Kaboel in zouden gaan om mensen op te pikken voor evacuatie. Er waren "veel obstakels en problemen", zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag, maar de operatie zou goed zijn verlopen.

In totaal zijn er zo'n twaalfhonderd mensen uit Afghanistan naar Nederland gehaald, en er wordt geprobeerd het tempo op te voeren. De tijd begint namelijk te dringen, erkende Kaag. Dat besef dringt volgens haar ook in Kaboel door. Er begint volgens haar "chaos" en "paniek" te ontstaan onder mensen die de luchthaven op willen.

Voor de evacuaties geldt een deadline. De Amerikanen, die de luchthaven in handen hebben, zeggen op 31 augustus te vertrekken. Ook de Taliban zeggen na die datum geen evacuaties meer te tolereren.

De Amerikanen hebben volgens de Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder te kennen gegeven dat bondgenoten hun evacuaties vrijdag moeten hebben afgerond. Demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld zegt nog geen "exacte datum" te hebben gehoord, maar erkent dat er niet veel tijd meer over is. Het na vrijdag nog uitvoeren van evacuaties zal "heel ingewikkeld" worden, aldus Bijleveld.

Volgens Kaag is er "grote zekerheid" dat niet iedereen die Nederland had willen evacueren op tijd per vliegtuig weggeleid kan worden. De minister stelt dat er veel meer Nederlanders in Afghanistan zijn dan werd gedacht, aangezien er lange tijd een negatief reisadvies gold vanwege de coronacrisis. Ze prees de medewerkers van haar ministerie die "dag en nacht" bezig zijn om mensen richting de luchthaven te leiden.