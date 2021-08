De redactie van NU.nl wil in contact komen met Afghanen en Afghaanse Nederlanders die op dit moment in dat land verblijven. We zijn vooral op zoek naar mensen in steden waarover we weinig nieuws horen, zoals Kandahar, Jalalabad, Herat en Mazar-i-Sharif. Hoe is de situatie daar? We horen het graag.

De afgelopen dagen hebben we op NU.nl veel artikelen gepubliceerd die tot stand zijn gekomen dankzij tips en ideeën die bij de redactie binnenkwamen.

Als Dewaa zich niet bij de redactie had gemeld, hadden we geen dagboek kunnen schrijven.

Een broer van een bewaker van de Nederlandse ambassade meldde zich, waardoor we in contact kwamen met de mannen die jarenlang Nederlandse diplomaten beveiligden. Ze vertelden aan NU.nl dat ze geëvacueerd willen worden.

En we kregen van verschillende in Nederland wonende Afghanen updates over de pogingen van hun in Kaboel verblijvende familieleden die naar het vliegveld probeerden te komen. Op die manier konden we de chaos rond evacuaties op de voet volgen.

We behandelen alle informatie indien gewenst vertrouwelijk. Heb je familieleden, vrienden of kennissen in Afghanistan en willen zij met ons praten over de situatie daar? Mail dan naar redactie@nu.nl.