Nederlandse militairen gaan in de Afghaanse hoofdstad Kaboel mensen oppikken die geëvacueerd moeten worden, zo meldt het demissionaire kabinet dinsdagavond. Tot nu toe moesten mensen zelf het vliegveld bereiken.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de machtsovername in Afghanistan

Wel zegt het kabinet er ernstig rekening mee te houden dat niet iedereen meer mee kan. Dat komt door een nadere deadline die de Verenigde Staten en de Taliban zijn overeengekomen.

Op het vliegveld van Kaboel zijn op het moment negentig Nederlandse militairen aanwezig van de commando's, mariniers en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). In het belang van de veiligheid van de militairen, diplomaten en de evacués, doet het kabinet verder geen gedetailleerde uitspraken over de evacuaties.

Volgens het kabinet wordt alles op alles gezet om mensen op de luchthaven te krijgen. De militairen gaan naar verluidt niet ver de stad in.

Het is voor mensen die geëvacueerd moeten worden soms lastig om het vliegveld te bereiken wegens de onveilige situatie. Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, evacueerden eerder al mensen uit de stad. België heeft in de nacht van maandag op dinsdag in het grootste geheim ongeveer 250 mensen met bussen naar de luchthaven gebracht.

Donderdagavond riep het ministerie van Buitenlandse Zaken evacués nog op zelf naar het vliegveld te komen. Dit leidde tot verontwaardiging onder Afghaanse Nederlanders in Kaboel wegens het gevaar van de Taliban.

Nog onzeker of iedereen geëvacueerd kan worden

Ondanks dat troepen de stad in gaan, is het volgens het kabinet nog onzeker of iedereen voor 31 augustus kan worden geëvacueerd. Eerder op de dag zei demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken al dat er "extra" tijd nodig is.

Als onderdeel van de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Taliban hebben de Amerikanen namelijk gezegd dat uiterlijk 31 augustus de buitenlandse troepen uit Afghanistan vertrokken zouden zijn. Volgens Kaag "zullen heel veel mensen niet naar Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk kunnen vliegen" als de deadline van 31 augustus niet verlegd wordt.

Sinds vorige week zijn meer dan duizend mensen met evacuatievluchten vertrokken uit Kaboel, met Nederland als eindbestemming. Van hen zijn er 644 ook al in Nederland aangekomen. Naast het lokale ambassadepersoneel zijn dat bijvoorbeeld tolken en hun gezinnen en Nederlanders die zich nog in Afghanistan bevonden.

Die laatste groep is overigens aanmerkelijk groter dan verwacht, erkent het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nog altijd zitten er naar schatting honderden Nederlanders in Afghanistan, ondanks een jarenlang negatief reisadvies en een dringende oproep begin deze maand om te vertrekken.

Het kabinet verwacht dat "de chaos rond en druk op het vliegveld nog aanzienlijk toe zal nemen" naarmate de deadline van 31 augustus nadert.

De redactie van NU.nl wil in contact komen met Afghanen en Afghaanse Nederlanders die op dit moment in dat land verblijven, vooral in steden als Kandahar, Jalalabad, Herat en Mazar-i-Sharif. Uit die plaatsen komt weinig nieuws, hoe is de situatie daar? We horen het graag. We behandelen alle informatie indien gewenst vertrouwelijk. Heb je familieleden, vrienden, kennissen in Afghanistan en willen zij met ons praten over de situatie daar? Mail dan naar redactie@nu.nl.