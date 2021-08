De Amerikaanse president Joe Biden zegt zich te zullen houden aan de deadline van 31 augustus om mensen uit Afghanistan te evacueren, meldt CNN. De Nederlandse demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken zei dinsdag dat de datum moet worden verlegd om mensen te evacueren.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de machtsovername in Afghanistan

De Taliban zijn weer aan de macht in Afghanistan. Als onderdeel van de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Taliban hebben de Amerikanen eerder gezegd dat uiterlijk 31 augustus de buitenlandse troepen uit Afghanistan vertrokken zouden zijn.

De Amerikaanse president Joe Biden liet daarna al doorschemeren dat die datum mogelijk niet gehaald wordt. De Taliban willen echter geen uitstel verlenen en houden de NAVO aan de door Biden gestelde deadline. Biden heeft nagedacht over de risico's om tegen de zin van de Taliban in langer in Afghanistan te blijven, maar besloten dat hij het bij 31 augustus houdt.

De Amerikaanse president heeft wel gevraagd om noodplannen, mocht hij later toch besluiten om de deadline toch te overschrijden. Volgens CNN is onduidelijk of personen na de terugtrekking van de VS uit Afghanistan het land kunnen verlaten.

Verlenging van de deadline werd dinsdag door de leiders van de G7-landen besproken. Ook de Europese Unie schoof aan bij dat overleg.

30 Kaag hoopt op 'extra tijd' voor evacuaties Kaboel

Deadline voor evacuaties Afghanistan gaat volgens Kaag niet gehaald worden

Nederland is nog steeds druk bezig met het terughalen van Nederlanders en Afghanen die de Nederlanders hebben geholpen bij de missie in het land. Volgens Kaag "zullen heel veel mensen niet naar Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk kunnen vliegen" als de deadline van 31 augustus niet verlegd wordt. Ons land zou nog honderden personen willen evacueren.

De noodopvang Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp zat maandag met 491 evacués vol. Inmiddels zijn twee extra locaties voor evacués uit Afghanistan ingericht, in Harskamp (bij Ede) en Huis ter Heide (Zeist). Een vierde locatie in het Gelderse Heumen volgt.

19 Taliban: 'We staan niet toe dat Afghanen worden geëvacueerd'

Taliban dreigen Afghanen niet meer te laten vertrekken

De Taliban maakten dinsdagmiddag bekend Afghanen te verbieden nog naar het vliegveld van Kaboel te gaan, melden diverse media. Als de Taliban voet bij stuk houden en dit verbod handhaven, betekent het dat Afghanen die NAVO-troepen hebben geholpen (zoals tolken) het land onmogelijk nog kunnen verlaten. Ze zitten daardoor als ratten in de val omdat de Taliban naar hen op zoek zijn, vrezen ze.

De Taliban vragen de Verenigde Staten om Afghanen niet aan te moedigen het land te verlaten. Zo zou de VS waardevolle mensen als ingenieurs evacueren en de Taliban willen dat dit stopt.

De redactie van NU.nl wil in contact komen met Afghanen en Afghaanse Nederlanders die op dit moment in dat land verblijven, vooral in steden als Kandahar, Jalalabad, Herat en Mazar-i-Sharif. Uit die plaatsen komt weinig nieuws, hoe is de situatie daar? We horen het graag. We behandelen alle informatie indien gewenst vertrouwelijk. Heb je familieleden, vrienden, kennissen in Afghanistan en willen zij met ons praten over de situatie daar? Mail dan naar redactie@nu.nl.