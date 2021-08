Er komt een vierde locatie voor noodopvang voor evacués uit Afghanistan en wel in in de Gelderse gemeente Heumen, laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdag weten. De burgemeesters van de gemeente Heumen en het nabijgelegen Nijmegen geven maandag om 17.30 uur een persconferentie voor verdere toelichting.

"Het is echt net besloten", laat een woordvoerder van COA weten aan NU.nl.

De noodopvang Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp zat maandag met 491 evacués vol. Nieuwe evacués uit Afghanistan worden daarom tijdelijk opgevangen in het Walaardt Sacré Kamp in de gemeente Zeist in de provincie Utrecht.

Een derde locatie voor Afghaanse evacués is dinsdagochtend in gebruik genomen. Defensie stelt hiervoor Legerplaats de Harskamp in de Gelderse gemeente Ede beschikbaar.

De terreurorganisatie de Taliban is na bijna twintig jaar aanwezigheid van buitenlandse troepen in Afghanistan weer aan de macht in het land. Als reactie hierop proberen veel Afghanen het land te ontvluchten.

Nederland is nog steeds druk bezig met het terughalen van Nederlanders en Afghanen die de Nederlanders hebben geholpen bij de missie in het land. Buitenlandse troepen zouden op 31 augustus uit het land vertrokken moeten zijn, maar die deadline moet volgens demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken worden verlegd.

De redactie van NU.nl wil in contact komen met Afghanen en Afghaanse Nederlanders die op dit moment in dat land verblijven, vooral in steden als Kandahar, Jalalabad, Herat en Mazar-i-Sharif. Uit die plaatsen komt weinig nieuws, hoe is de situatie daar? We horen het graag. We behandelen alle informatie indien gewenst vertrouwelijk. Heb je familieleden, vrienden, kennissen in Afghanistan en willen zij met ons praten over de situatie daar? Mail dan naar redactie@nu.nl.