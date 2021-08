De voetbalsters van het nationale team van Afghanistan zijn dinsdag met hulp van de Australische regering succesvol geëvacueerd uit hoofdstad Kaboel. De vrouwen vreesden voor hun leven na de machtsovername door de Taliban.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de machtsovername in Afghanistan

Khalida Popal (foto), die in 2007 medeoprichter was van de eerste Afghaanse vrouwenploeg, meldt op Twitter dat zo'n 75 voetbalsters en een aantal van hun familieleden uit Afghanistan zijn vertrokken.

"Het waren veel slapeloze nachten, we moesten de speelsters motiveren om te blijven vechten, ze zijn beschoten, geslagen. Het was zwaar", schrijft de 34-jarige Popal, die in 2016 naar Denemarken vluchtte en nu in Kopenhagen woont.

De oud-aanvoerder en -directeur bij de Afghaanse voetbalbond vroeg de afgelopen weken via de media aandacht voor het lot van de speelsters van de nummer 152 van de FIFA-ranglijst.

"Het doet me heel veel pijn dat ik mijn vrouwen in Afghanistan moet vragen om hun mond te houden en te verdwijnen, nadat we jaren gewerkt hebben om de zichtbaarheid van vrouwen in Afghanistan te vergroten. We gebruikten voetbal als middel om vrouwen en meisjes te emanciperen", zei Popal vorige week maandag in een interview met persbureau AP. "Maar hun levens zijn in gevaar."

167 Dit maakt de evacuaties vanaf het vliegveld van Kaboel zo moeilijk

Taliban stonden geen vrouwenvoetbal toe

Tijdens het eerdere Taliban-regime tussen 1996 en 2001 mochten vrouwen en meisjes niet naar school, niet werken en ook niet voetballen. De terreurgroep zegt het nu anders te willen aanpakken dan de vorige keer, maar het is zeer de vraag of die beloftes geloofwaardig zijn.

Wereldvoetbalbond FIFA en de internationale vakbond FIFPRO spraken daarom de afgelopen weken hun zorgen uit over de situatie van de Afghaanse voetbalsters.

"We zijn opgelucht dat deze groep voetbalsters en ook anders sporters vandaag Afghanistan hebben kunnen verlaten", zegt secretaris-generaal Jonas Baer-Hoffmann op de site van de FIFPRO. "De evacuatie was een ongelooflijk complex proces."

Popal meldt via de vakbond dat de afgelopen dagen "enorm stressvol" waren. "Maar we hebben vandaag een belangrijke zege geboekt. De voetbalsters zijn moedig en sterk gebleven tijdens een crisis en we hopen dat ze nu een beter leven kunnen krijgen buiten Afghanistan."

Veel landen, waaronder Nederland, zijn druk bezig om Afghanen en eigen onderdanen te evacueren voor de door de Verenigde Staten en de Taliban gestelde deadline van 31 augustus. De situatie op het internationale vliegveld van Kaboel is al weken gevaarlijk en schrijnend.