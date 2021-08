Er is "extra tijd" nodig om mensen uit Afghanistan te evacueren, zegt demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken dinsdag. Buitenlandse troepen zouden op 31 augustus uit het land vertrokken zijn, maar die deadline moet volgens Kaag worden verlegd.

Volgens de bewindsvrouw "zullen heel veel mensen niet naar Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk kunnen vliegen" als de deadline van 31 augustus niet verlegd wordt.

Als onderdeel van de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Taliban hebben de Amerikanen gezegd dat uiterlijk 31 augustus de buitenlandse troepen uit Afghanistan vertrokken zouden zijn.

De Amerikaanse president Joe Biden liet eerder al doorschemeren dat die datum mogelijk niet gehaald wordt. De Taliban willen echter geen uitstel verlenen en houden de NAVO aan de door Biden gestelde deadline.

Verlenging van de deadline wordt dinsdag door de leiders van de G7-landen besproken. Ook de Europese Unie schuift aan bij dat overleg.

Onder meer het VK heeft de VS opgeroepen diens troepen langer in Afghanistan te houden. De VS speelt een belangrijke rol bij de evacuaties omdat zij het vliegveld van Kaboel en het luchtruim van Afghanistan controleren.

Geen aanwijzingen van Taliban tussen teruggehaalde mensen

Volgens Kaag zijn "onder heel moeilijke omstandigheden" in de nacht van maandag op dinsdag weer tweehonderd mensen op het vliegtuig gezet. De minister weet niet hoeveel Nederlanders onder hen zijn.

Kaag zegt geen informatie te hebben dat tussen de evacués ook sympathisanten van de Taliban zitten. De Franse regering meldt dat zich ook personen met banden met de Taliban bevinden onder de Afghanen die naar het Westen zijn geëvacueerd.

Het is een "grote zorg" voor het demissionaire kabinet dat aanhangers van de Taliban meekomen. Maar de evacuatie gebeurt onder grote druk en alle gegevens kunnen "niet heel goed gecheckt" worden op de luchthaven van Kaboel, aldus Kaag.

Er zijn inmiddels meer dan achthonderd mensen naar Nederland gehaald. Nederland werkt op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel en bij de evacuaties nauw samen met Duitsland en het VK. Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel mensen in totaal naar Nederland mogen komen.