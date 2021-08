Een chartervlucht met 129 evacués uit Afghanistan is maandag geland op Schiphol, meldt het ministerie van Defensie. Achttien inzittenden van het toestel, dat vertrok vanaf de luchthaven van de hoofdstad Tbilisi in Georgië, hebben een Nederlands paspoort.

Nederland is nog steeds druk bezig met het terughalen van Nederlanders en Afghanen die de Nederlanders hebben geholpen bij de missie in het land. De Taliban zijn weer aan de macht in Afghanistan. De terreurbeweging gaat niet akkoord met een eventuele langere aanwezigheid van buitenlandse troepen op het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kaboel na 31 augustus.

Onduidelijk is welke nationaliteit de andere passagiers hebben en ook is niet bekend of onder hen mensen zijn met Nederland als eindbestemming, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Defensie gebruikt de vliegvelden in de twee hoofdsteden als luchtbrug. Evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kaboel landen eerst in Tbilisi of Islamabad, waarna overgestapt wordt op grotere vliegtuigen die naar Nederland vliegen. Maandagochtend vertrok de tiende evacuatievlucht uit Kaboel, met aan boord 94 passagiers.

Maandagavond meldde Defensie het vertrek van de elfde evacuatievlucht uit Kaboel naar landen in de regio: een C-130 met 142 passagiers. Het is het niet bekend hoeveel Nederlanders aan boord zijn.

Frankrijk vermoedt vijf gevallen van evacués met Taliban-banden

Onder de Afghanen die naar het Westen zijn geëvacueerd, bevinden zich volgens Frankrijk mogelijk personen met banden met de radicaalislamitische Taliban, de nieuwe machthebbers in Afghanistan. De Franse binnenlandminister Gerald Darmanin bevestigde vijf mogelijke gevallen, nadat Franse media daarover hadden bericht.

Een Afghaan is na zijn aankomst uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel met zijn familie in een hotel onder toezicht geplaatst. In Kaboel was de man gezien terwijl hij bewapend was. Hij leidde een Taliban-controlepost in de stad.

Een van de mogelijke gevallen heeft geholpen bij evacuatie Franse Ambassade

"We denken dat hij banden heeft met de Taliban, ook al heeft deze persoon enorm geholpen bij de evacuatie van de Franse ambassade", zei de minister over de hoofdverdachte. "Gezien de aanzienlijke moeilijkheden" bij het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken naar de mensen die worden geëvacueerd, stemden de Franse autoriteiten ermee in om deze persoon en zijn gezin aan boord te nemen op de evacuatievlucht, aldus de bewindsman. Na nader onderzoek troffen de autoriteiten maatregelen.

De vier andere Afghanen worden ervan verdacht dat ze dicht bij de hoofdverdachte staan. Ook zij worden bewaakt door de Franse inlichtingendienst. De autoriteiten zien een verhoogd risico op islamitisch terrorisme. Vier van de vijf zouden zondag zijn gearriveerd, de andere in de nacht van zondag op maandag. De afgelopen dagen werden ongeveer 1300 Afghanen door Frankrijk geëvacueerd.

De meeste Afghanen die weg willen uit Afghanistan, zeggen juist te willen vluchten voor de Taliban. Zij vrezen wraak omdat zij buitenlandse troepen hielpen. Of zij willen niet onder de fundamentalisten leven.

