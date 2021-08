Nederland is nog steeds druk bezig met het terughalen van Nederlanders en Afghanen die de Nederlanders hebben geholpen bij de missie in het land. Caecilia Wijgers, de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan, laat maandag weten dat er inmiddels achthonderd mensen zijn geëvacueerd.

De ambassadeur vertelde maandagmiddag in het radioprogramma Nieuws en Co dat er naar schatting nog "honderden" mensen moeten worden geëvacueerd. "We hopen de komende dagen nog een flinke slag te maken", aldus de ambassadeur.

"Ik wil benadrukken dat we alle soorten mensen proberen naar Nederland te halen", zegt Wijgers. "Dus niet alleen de Nederlanders, maar ook de tolken en ook mensen die met ons samenwerkten op bijvoorbeeld het gebied van mensenrechten en nu gevaar lopen."

Volgens Wijgers is het nog onduidelijk of Nederland erin gaat slagen om voor 1 september alle evacués uit Afghanistan te halen. "We werken echt 24 uur per dag. Soms komen mensen in grote groepen binnen, soms in kleinere clubjes. We doen er alles aan om iedereen binnen te halen."

De Taliban gaven maandagochtend aan niet akkoord te zullen gaan met eventuele langere aanwezigheid van buitenlandse troepen op het vliegveld in Kaboel na 31 augustus. Die datum werd door de Amerikaanse president Joe Biden genoemd als deadline om de evacuatiemissie van de Verenigde Staten af te ronden.

Eerste evacués in Huis ter Heide gearriveerd

Maandag arriveerden de eerste 118 evacués in het nieuwe opvangkamp in het dorp Huis ter Heide in de gemeente Zeist. De noodopvang in Zoutkamp was met 491 Afghaanse evacués namelijk al vol.

"In de nieuwe opvanglocatie kunnen iets minder dan vierhonderd mensen worden opgevangen. Deze week komen er elke dag een paar honderd mensen. Er wordt op de achtergrond gekeken naar andere mogelijkheden", aldus Judith van der Laar, regiomanager van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Duidelijk is dat de huidige capaciteit van de locatie in Huis ter Heide niet groot genoeg is.

Van der Laar laat weten dat maandagochtend de eerste evacués in Huis ter Heide zijn aangekomen en dat een tweede vlucht maandagavond of in de nacht van maandag op dinsdag wordt verwacht. "Het is geen homogene groep", aldus Van der Laar. "De meesten hebben een Afghaans paspoort. Er zijn mensen die Nederlands spreken, omdat ze in ambassade hebben gewerkt." Volgens Van der Laar zijn de mensen "heel erg vermoeid, maar vooral dankbaar".

Het ministerie van Buitenlandse Zaken besloot eerder op de dag dat het crisisteam dat verantwoordelijk is voor de evacuaties, versterking krijgt van de Nederlandse ambassadeur in Irak.

De redactie van NU.nl wil in contact komen met Afghanen en Afghaanse Nederlanders die op dit moment in Afghanistan verblijven. Vooral in steden als Kandahar, Jalalabad, Herat en Mazar-i-Sharif, uit die steden komt weinig nieuws. Hoe is de situatie daar? We horen het graag. We behandelen alle informatie indien gewenst vertrouwelijk. Heb je familieleden, vrienden of kennissen in Afghanistan en willen zij met ons praten over de situatie daar? Mail dan naar redactie@nu.nl.