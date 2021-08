Een groep van vijftien mensenrechtenactivisten die actief zijn voor Nederlandse hulporganisaties zijn erin geslaagd het vliegveld van Kaboel te bereiken. Na eerdere mislukte pogingen lukte het nu wel om binnen te komen. "Dit is een enorme opluchting", zegt de woordvoerder van hulporganisatie Cordaid.

CDA-Kamerlid Derk Boswijk liet maandag via Twitter weten dat hij vanaf 3.30 uur betrokken was bij een nieuwe poging om een groep vrouwen en kinderen naar het vliegveld van Kaboel te krijgen. De vrouwen hadden een vooraanstaande positie in Afghanistan als voorvechters van vrouwenrechten en moesten daarom na de machtsovername van de Taliban vrezen voor hun leven. "Met ondersteuning van het ministerie van Buitenlandse Zaken en bijna twaalf uur appen en bellen, is het gelukt", reageert Boswijk.

Afgelopen week mislukten verschillende pogingen om de vrouwen in veiligheid te brengen. Boswijk vertelde eerder aan NU.nl over de gebeurtenissen afgelopen zaterdag, toen de vrouwen bij het hek van het vliegveld stonden, maar van een Amerikaanse militair te horen kregen dat ze alleen naar binnen konden worden gelaten door een Nederlandse militair. Die was in geen velden of wegen te bekennen.

Coördinatie verloopt beter na zending extra militairen

Nu de Nederlandse regering afgelopen weekeinde besloot meer militairen naar Afghanistan te sturen, lijkt de coördinatie beter te verlopen. "Deze keer stonden er wel militairen om de groep op te vangen", zegt de woordvoerder van Cordaid. "Afgelopen week is het voor alle betrokken partijen een steile leercurve geweest. Dit heeft Nederland nog nooit bij de hand gehad."

Tussen de NAVO-partners is volgens de Cordaid- woordvoerder nu ook een betere afstemming. En bij het vliegveld lijkt het iets beter georganiseerd te zijn. Er werd maandagochtend niet geschoten. Bij de toegangspoort mocht ieder land om beurten mensen binnenlaten, waardoor het een tijdje duurde voordat Nederland aan de beurt was. De vrouwen met hun kleine kinderen stonden dus nog een hele tijd in de brandende zon, maar het is wel gelukt."

De vrouwen verblijven nu nog op het vliegveld, maar zullen naar verwachting in de komende uren op het vliegtuig naar Nederland stappen.



