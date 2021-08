De noodopvang Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp zit vol, laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maandagochtend weten. Nieuwe evacués uit Afghanistan worden daarom tijdelijk opgevangen in het Walaardt Sacré Kamp in de gemeente Zeist.

In de opvanglocatie in Groningen is plek voor ongeveer 540 evacués. Zondagavond kwamen nog eens 178 mensen naar de kazerne, waarmee de opvanglocatie vol raakte.

Volgens RTV Noord zijn nu ongeveer vijfhonderd bedden bezet. De overige plekken zouden zijn bedoeld voor medewerkers van de opvang.

De eerste groep evacués wordt maandag verwacht in Zeist. Het COA benadrukt dat het om een tijdelijke oplossing gaat. "We blijven verder zoeken naar andere tijdelijke en structurele locaties."