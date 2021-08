De noodopvang Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp zit vol, laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maandagochtend weten. Nieuwe evacués uit Afghanistan worden daarom tijdelijk opgevangen in het Walaardt Sacré Kamp in de gemeente Zeist.

Zondagavond kwamen nog eens 178 mensen naar de kazerne, waarmee de opvanglocatie vol raakte. In de locatie in Zoutkamp zitten nu 491 evacués, laat een woordvoerder weten.

Er zou plaats zijn voor ongeveer 540 evacués, maar een deel van de ruimte moet worden gebruikt als werkruimte voor de medewerkers. Daarnaast gaat ook een aantal bedden 'verloren' bij het indelen van de kamers, aldus de woordvoerder.

Alle evacués zijn Afghanen "die een band hebben met Nederland", aldus de woordvoerder. Onder hen zijn bijvoorbeeld tolken en ambassadepersoneel.

De locatie in Zeist verwacht de eerste evacués maandag op te vangen. Het COA benadrukt dat het om een tijdelijke oplossing gaat. "We blijven verder zoeken naar andere tijdelijke en structurele locaties."



