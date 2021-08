De Taliban gaan niet akkoord met een eventuele langere aanwezigheid van buitenlandse troepen op het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kaboel na 31 augustus, de deadline die door de Amerikaanse president Joe Biden is gesteld. Woordvoerder Suhail Shaheen zei dat het antwoord "nee" zal zijn, als landen om meer tijd voor hun evacuaties vragen.

Volgens Shaheen is 31 augustus "de rode lijn". Dan wil de terreurbeweging de macht over de luchthaven in de Afghaanse hoofdstad terug en moet de bezetting door buitenlandse troepenmachten ten einde komen.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd in principe de evacuatiemissie op 31 augustus af te ronden en alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan weg te halen. "Hij creëert wantrouwen tussen ons als hij dat niet nakomt", waarschuwde de Taliban-woordvoerder. "Als zij beslissen de bezetting voort te zetten, zal dat een reactie uitlokken."

Volgens CBS News moeten de Verenigde Staten in totaal zo'n 80.000 (Afghaanse) Amerikanen evacueren. In de afgelopen week zijn zo'n 28.000 van hen op een vliegtuig gezet.

De Amerikaanse regering en de legerstaf praten over mogelijkheden om ook na 31 augustus Amerikaanse troepen op het vliegveld in Kaboel te houden. Biden zei zondagavond "te hopen dat het niet nodig is", maar "er is een discussie gaande".

G7 praat over militaire inzet na augustus

De VS zet alles in om voor 31 augustus alle Amerikanen uit Afghanistan te halen. Maar bondgenoten dringen erop aan dat de Amerikaanse militairen langer op het vliegveld blijven.

Dinsdag bespreken de leiders van de G7 (Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Groot-Brittannië en de VS) de situatie in Afghanistan in een videoconferentie. De EU schuift ook aan, maar is officieel geen lid.

Maandag vond nog een vuurgevecht plaats bij de noordelijke ingang van de luchthaven in Kaboel. Onbekende schutters namen Afghaanse beveiligers onder vuur. Een van hen kwam daarbij om het leven, drie anderen raakten gewond. Ook Amerikaanse en Duitse militairen raakten bij de schietpartij betrokken.

Er zijn geen meldingen geweest van schietpartijen tussen de Taliban en de Afghaanse beveiligers of Amerikaanse militairen.