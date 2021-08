Bijna al het Afghaanse personeel van de Nederlandse ambassade is klaar voor evacuatie, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om 207 mensen. Eerder meldde NRC al dat een grote groep Afghaanse evacués zaterdagmiddag aan boord was gegaan van een Nederlands vliegtuig.

Zij wisten zaterdagochtend na dagenlang proberen het Nederlandse crisisteam te bereiken op de militaire basis van de luchthaven van Kaboel. De evacués gingen eind van de middag aan boord van het vliegtuig dat spoedig daarna zou moeten vertrekken.

Rondom het vliegveld blijft het chaos door de duizenden mensen die proberen weg te komen uit Afghanistan. Zaterdag lijkt het bij een van de poorten iets rustiger dan eerder deze week, meldt NRC. Daardoor kon de evacuatie van Afghaanse Nederlanders en medewerkers van de Nederlandse missie in Afghanistan op gang komen.

Een deel van de Afghaanse ambassademedewerkers assisteert de 62 militairen van het Nederlandse crisisteam bij het identificeren van hun collega's en familieleden. In de groep bevinden zich ook een paar Afghaanse Nederlanders met een Nederlands paspoort.

De groep Afghanen die de verlaten ambassade bewaakte werd tot nu toe niet geholpen. Het is nog onduidelijk of het ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels stappen heeft ondernemen om hen te evacueren.

De evacués worden met militaire transportvliegtuigen naar Nederland of een veilig land in de regio overgebracht. Bij aankomst in Nederland worden de evacués met een Afghaanse nationaliteit opgevangen in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp. De IND neemt hun asielprocedures in behandeling.