Er is weer een evacuatievliegtuig onderweg naar Schiphol, met deze keer 150 passagiers. In de noodopvang bij de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp zijn inmiddels 78 Afghaanse vluchtelingen opgevangen.

Het ministerie van Defensie meldt dat het vliegtuig rond 15.15 uur landt op Schiphol. De Afghaanse vluchtelingen (die geen Nederlands paspoort hebben of familie zijn van Nederlanders) gaan naar Zoutkamp. Daar heeft het Centraal Overleg opvang asielzoekers (COA) een noodopvang ingericht.

Vrijdagavond kwam daar de eerste bus met 28 evacués uit Afghanistan aan. Later in de nacht arriveerden nog eens 50 mensen.

De mensen zijn op de locatie verwelkomd en hebben basale informatie en alle voorzieningen die nodig zijn voor de eerste avond en nacht gekregen. Daarna zijn zij naar hun kamers begeleid. "De evacués waren erg moe na een lange reis en spannende tijd", laat het COA weten.

De Willem Lodewijk van Nassaukazerne werd dinsdag door Defensie aangewezen als noodopvanglocatie voor mensen die door de overheid uit Afghanistan zijn gehaald. In de kazerne is ruimte voor in totaal 540 personen.

Luchtbrug voor evacuatievluchten

Defensie heeft een luchtbrug voor evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Mensen worden uit Afghanistan naar een veilig land in de regio gebracht en van daaruit gaan de evacués met een groter toestel naar Nederland. Volgens de planning gaat er drie keer per dag een vlucht heen en weer naar een veilige luchthaven. Hiervoor heeft Defensie twee C-130-transporttoestellen beschikbaar. Een daarvan is sinds donderdag defect.

De eerste groep van 35 uit Afghanistan geëvacueerde Nederlanders landde woensdagavond op Schiphol. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een evacuatievlucht uit Kaboel met 53 personen aan boord, onder wie een Nederlander. Donderdag waren al 79 mensen opgehaald uit Kaboel, onder wie negen Nederlanders. Vrijdagmiddag landde een toestel met ongeveer 180 mensen op Schiphol.

Vrijdag zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag dat er nog meer dan zevenhonderd Nederlanders in Afghanistan zijn. Nederland evacueert niet alleen Nederlanders uit Afghanistan, maar ook Afghanen die de Nederlandse missie in het land hielpen en nu gevaar lopen.