Een van de stichters van de Taliban, mullah Abdul Ghani Baradar Akhund, is in de Afghaanse hoofdstad Kaboel aangekomen voor overleg met andere leiders van de jihadisten over de vorming van een regering.

Baradar is de beoogde emir van het nieuwe 'islamitische emiraat Afghanistan' dat door de Taliban is uitgeroepen. De Arabische titel 'emir' is qua betekenis te vergelijken met een monarch, en 'emiraat' met koninkrijk.

Baradar, een bijnaam die 'broer' betekent, geldt als de topman van de Taliban. Hij komt uit de provincie Uruzgan en stond samen met zijn jeugdvriend Mohammed Omar aan de wieg van de extremistische organisatie. Na de dood van Omar in 2013 nam Baradar belangrijke taken over.

De ongeveer 53-jarige Baradar werd in 2010 door de Pakistaanse en Amerikaanse veiligheidsdiensten opgepakt, maar werd in 2018 op aandringen van de Verenigde Staten vrijgelaten. Hij maakte daarna naam als diplomaat van de Taliban.

Baradar is pas enkele dagen in Afghanistan, nadat hij de afgelopen maanden in Qatar was geweest. Daar was hij een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Taliban in de onderhandelingen met de Amerikanen.

De Taliban namen een week geleden de macht over in Afghanistan en profileren zich momenteel als gematigder dan hun ideologie en jarenlange bloedige terreur doen vermoeden. Ze willen een regering vormen met andere partijen.

Taliban-leider Abdul Ghani Baradar Akhund (zwart vest, zwarte tulband) tijdens zijn aankomst in Afghanistan. Taliban-leider Abdul Ghani Baradar Akhund (zwart vest, zwarte tulband) tijdens zijn aankomst in Afghanistan. Foto: AFP

Meerdere Taliban-leiders gezocht wegens terroristische activiteiten

Een van de Taliban-leiders die over de nieuwe regeringsploeg praten is Khalil Haqqani. Hij wordt door de VS gezocht als leider van een terroristische organisatie, het Haqqani-netwerk. Dat is in de strijd het best getrainde en bewapende onderdeel van de Taliban gebleken en is volgens waarnemers een criminele terreurgroep uit het grensgebied van Afghanistan en Pakistan. Het netwerk is nu belast met de veiligheid in Kaboel.

Het netwerk wordt verantwoordelijk gehouden voor drugscriminaliteit, ontvoeringen, banden met terroristen en de bloedigste aanslagen in de Afghaanse oorlog. De basis van het netwerk ligt in de oorlogen van de jaren zeventig en tachtig, in een bergachtig grensgebied ten zuiden van Kaboel. De stichter van het netwerk, Jalaluddin Haqqani, was daar een guerrillaleider.