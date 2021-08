Amerikaanse militairen hebben kort de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel verlaten om mensen op te halen die geëvacueerd willen worden uit vrees voor de nieuwe machthebbers, de radicaalislamitische Taliban. De soldaten pikten in de buurt van het vliegveld 169 burgers op, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Het Pentagon gaf geen informatie over de nationaliteit van de mensen. De Amerikaanse president Joe Biden had eerder gezegd dat 169 Amerikanen met behulp van Amerikaanse troepen de luchthaven waren binnengekomen. De Amerikanen hebben het vliegveld in handen.

Tegelijkertijd komen er berichten dat Taliban-strijders Amerikaanse burgers hebben geslagen. De Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin noemt dit onaanvaardbaar.

In een gesprek met parlementariërs zei Austin dat Amerikanen zijn "geslagen" door Taliban in Kaboel, melden Amerikaanse media. Zij baseren zich op deelnemers aan het overleg.

Het lijkt te bevestigen dat de Taliban zich steeds harder opstellen. Kort na de machtsovername hadden zij nog aangekondigd geen wraak te zullen nemen na twintig jaar strijd tegen de buitenlandse troepen in het land.

Taliban houden klopjacht op NAVO-medewerkers

The New York Times meldde vrijdag op basis van een vertrouwelijk document van de Verenigde Naties dat de Taliban inmiddels op zoek zijn naar Afghanen die met de NAVO of Amerikanen hebben samengewerkt.

De afgelopen dagen werden al beelden gedeeld van enkele jihadisten die bij het vliegveld menigtes uiteendreef: ook daar zouden Taliban-strijders op zoek zijn. Afghanen die buitenlandse troepenmachten hebben geholpen, melden dat hun families met de dood worden bedreigd, of gearresteerd kunnen worden.