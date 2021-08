Een eerste groep mensen die door Nederland is geëvacueerd uit Kaboel is onderweg naar het noodcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Zij komen naar verwachting vrijdagavond aan in de kazerne in het Groningse Zoutkamp, laat de COA weten.

Het gaat om 28 Afghanen, voornamelijk gezinnen. Het is nog onduidelijk hoelang de mensen in Zoutkamp blijven. Bij aankomst moeten ze eerst tien dagen in quarantaine vanwege het coronavirus. In die periode loopt ook een versnelde procedure bij het IND.

De Willem Lodewijk van Nassaukazerne werd dinsdag door het ministerie van Defensie aangewezen als noodopvanglocatie voor mensen die door de overheid uit Afghanistan zijn gehaald. In de kazerne is ruimte voor 540 personen en er zijn kamers voor 14, 9, 4 of 2 personen.

De kazerne dient als eerste noodopvang, daarna wordt gekeken of mensen op een andere plek opgevangen kunnen worden.

Elders onderdak voor Afghanen met Nederlands paspoort

Voor de mensen uit Afghanistan die wel een Nederlands paspoort hebben maar geen onderdak hier, is opvang geregeld bij Schiphol. Daar worden deze Afghanen na aankomst en registratie naartoe gebracht. Als ze familieleden meenemen die geen Nederlands paspoort hebben, krijgen die een visum voor kort verblijf. Ook krijgen ze medische en psychische hulp aangeboden.

De Afghaanse evacués met Nederlands paspoort kunnen ook zelf voor onderdak zorgen, bijvoorbeeld bij bekenden of familie. Ze kunnen dat ook later regelen en eerst gebruikmaken van de opvang bij Schiphol. In alle gevallen moeten de Afghanen verplicht in quarantaine vanwege het coronavirus. Wie onvoldoende eigen middelen heeft, kan onder meer aanspraak maken op een tegemoetkoming van de overheid en een wekelijkse toelage.