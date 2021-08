Momenteel zitten er nog meer dan zevenhonderd mensen met een Nederlands paspoort in Afghanistan. Dat zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

Eerder repte het ministerie van Buitenlandse Zaken nog over enkele honderden Nederlanders. Exactere aantallen konden niet gegeven worden.

Volgens Kaag zijn het vooral "veel mensen die op familiebezoek blijken te zijn gegaan", ondanks het "duidelijke negatieve reisadvies" dat gold voor Afghanistan. "Die moeten we terughalen", zei Kaag.

Dit staat nog los van Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en die Nederland ook probeert te evacueren. Zij lopen gevaar nu de Taliban de dienst uitmaken in het land.

De Nederlanders zitten ondergedoken in Kaboel en hopen spoedig het vliegveld te kunnen bereiken. Het ministerie wil alleen dat iedereen zelf binnen 24 uur naar het vliegveld komt. "Er zijn voldoende vluchten", aldus het ministerie.

Daar is grote verontwaardiging over bij de Nederlandse Afghanen. Een groep van zeker honderd Nederlanders heeft besloten het advies niet op te volgen en te wachten op een beter evacuatieplan.

'Het is vragen om je dood'

De tocht naar de luchthaven wordt levensgevaarlijk genoemd. "Het is vragen naar je dood", zo beschreef een van de Nederlanders daar. Een Nederlandse vrouw zag eerder al hoe een man vlak bij haar in het oog werd geschoten. Het ministerie begrijpt de zorgen, maar geeft aan niet over de middelen te beschikken om mensen naar het vliegveld te vervoeren. Andere landen doen dit wel.

Er wordt geen enkele mogelijkheid uitgesloten, ook om de mensen naar en op het vliegveld te krijgen, aldus Kaag. "We werken nauw samen met Duitsland, die nog een militaire presentatie hadden, en het Verenigd Koninkrijk."

Ook het ophalen van mensen op een afspreekpunt sloot ze niet uit. "We moeten alles, alles, alles onderzoeken, maar uiteindelijk zijn we afhankelijk van wat onze militairen en bondgenoten zeggen wat haalbaar en veilig is. De Taliban hebben de controle bij veel militaire checkpoints verstevigd, het is voor veel landen moeilijk om mensen erdoor te krijgen."

'Noorwegen slaagde erin maar twee mensen te evacueren'

Kaag wees ook naar de problemen die andere landen tegenkomen bij het evacueren. "Ik sprak vanochtend met onze ambassadeur in Kaboel. Die vertelde me dat de Noren vannacht maar twee van hun nationals op een vlucht konden krijgen."

Op dit moment zijn er twee vluchten op weg naar Schiphol: een met 180 inzittenden en een latere vlucht met 70 passagiers. Hoeveel daarvan Nederlanders zijn, is onbekend.

Nederland probeert al vijf dagen zo veel mogelijk mensen weg te halen uit het door de Taliban overgenomen Kaboel. Na enkele mislukte pogingen werden op 18 augustus de eerste mensen geëvacueerd. In totaal heeft Defensie in de dagen erna zeker 49 Nederlanders teruggevlogen naar Nederland.