Onder Afghaanse Nederlanders in Kaboel is verontwaardiging ontstaan over een oproep van het ministerie van Buitenlandse Zaken om binnen 24 uur op eigen houtje naar het vliegveld te komen om te worden geëvacueerd. In de oproep, die NU.nl in handen heeft, staat dat het ministerie de evacués "niet kan helpen met vervoer naar het vliegveld".

In het donderdagavond verstuurde bericht staat dat "er voldoende vluchten beschikbaar zijn". De evacués moeten zelf bepalen wat "het beste en veiligste tijdstip is om er te komen". Een groep van bijna honderd Afghaanse Nederlanders heeft besloten dat advies niet op te volgen, omdat ze het te riskant vinden om zelfstandig naar de luchthaven te reizen. Momenteel zitten er nog meer dan zevenhonderd mensen met een Nederlands paspoort in Afghanistan.

Een van de Nederlandse Afghanen met wie NU.nl in contact staat zegt: "Het is zo gevaarlijk bij het vliegveld dat we hebben besloten niet te gaan. We wachten tot er een beter evacuatieplan wordt gemaakt."

Ook een andere Nederlandse Afghaan laat weten dat zijn familieleden hebben besloten op hun onderduikadres te blijven. "Dit is niet te doen, je vraagt om je dood als je daarheen gaat. Andere landen halen wel mensen met busjes op."

Het is inderdaad zo dat landen mensen met busjes verzamelen en hen onder begeleiding van militairen naar het vliegveld brengen. Volgens The Daily Mail zijn er driehonderd extra Britse troepen naar Kaboel gekomen om de operatie uit te voeren. Franse troepen voeren sinds maandag soortgelijke operaties uit, waarbij tweehonderd Fransen en Afghanen zijn geëvacueerd, zo meldde de Franse president Emmanuel Macron via Twitter.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten "er alles aan te doen om de mensen naar Nederland te krijgen", aldus een woordvoerder. "Zij staan in contact met het crisiscentrum. We begrijpen dat de situatie onveilig is en dat het zeer moeilijk is om het vliegveld te bereiken. Maar we hebben niet de mogelijkheid om mensen naar de luchthaven te brengen."



Demissionair minister Sigrid Kaag heeft donderdag laten weten dat er samen met bondgenoten gekeken wordt "naar de mogelijkheden om deze mensen te helpen alsnog bij de luchthaven te komen", aldus Buitenlandse Zaken.

'Ongelooflijk dat ministerie dat zegt'

De ex-AIVD-medewerker Guido Blaauw maakt deel uit van een groep politici en anderen die mensen op de evacuatielijst met raad en daad bijstaan. Er is een appgroep opgezet waarin met elkaar kan worden overlegd. "Het is ongelofelijk dat de Nederlandse overheid zegt dat mensen op eigen houtje naar het vliegveld moeten komen, dat is levensgevaarlijk", zegt hij. "We adviseren iedereen om in hun huizen te blijven totdat er een veilige route is."

Volgens hem is het vliegveld zelf het probleem niet - daar zitten immers achtduizend Amerikaanse soldaten - het gaat om de weg ernaartoe. In de groep van Blaauw zijn mensen die ondanks zijn advies naar het vliegveld zijn gegaan, volgens hem begrijpelijk omdat ze "wanhopig" zijn. Blaauw: "Een vrouw zag hoe een man voor haar in zijn oog werd geschoten. Dat is toch totaal onverantwoord."

Blaauw, die zelf in Nederland verblijft, zegt dat de mensen in zijn groep de eerste dagen nog fit en gezond waren, maar dat dat nu verandert. "Je ziet dat mensen oververmoeid en gespannen raken door alle stress."