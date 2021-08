Nederland is druk bezig met evacuaties vanuit Afghanistan. Zo kon er vrijdag weer een Nederlander uit Kaboel vertrekken. Een overzicht van de huidige situatie.

Huidige situatie voor Nederland Zeker veertig Nederlanders zijn geëvacueerd

Op dit moment zijn vliegtuigen onderweg naar Schiphol

Het is nog onduidelijk of en hoeveel Nederlanders onderweg zijn

Honderden mensen wachten in Afghanistan op evacuatie naar Nederland

Het is nog steeds chaos troef op het vliegveld van Kaboel

Defensie hoopt een defect toestel vrijdag weer in de lucht te hebben

De Nederlandse overheid probeert met twee evacuatievliegtuigen drie keer per dag mensen weg te halen van het vliegveld in Kaboel. Er wordt dan eerst naar een veilige locatie gevlogen om van daaruit met een groter toestel naar Nederland te vliegen.

Zo simpel als het lijkt, is het natuurlijk niet. Zo kampt een van de twee Nederlandse toestellen met een defect. Nederlanders kunnen het vliegveld amper bereiken en er wordt zelfs op hen geschoten. Ondertussen houdt de Taliban klopjachten op iedereen die met de NAVO heeft samengewerkt.

Allereerst het goede nieuws. Defensie heeft zeker veertig Nederlanders weg weten te halen uit Afghanistan: 4 met een Frans vliegtuig, eerder 35 met een NAVO-toestel en daar kwam er vrijdag nog 1 bij met het eigen vliegtuig. Waarschijnlijk hebben nog meer Nederlandse Afghanen Nederland bereikt, al is daar nog geen concrete informatie over.

"We proberen direct alles te delen van wat we wel weten", zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. "Helaas is het zo dat we een slag om de arm moeten houden met alle cijfers. Het blijven schattingen. Zo zien we vaak een groepje Nederlanders die dan enkele Afghanen mee hebben genomen."

Er zijn in de afgelopen vijf dagen in totaal ongeveer achttienduizend mensen geëvacueerd uit Afghanistan, zo meldde de NAVO.

Er staan nog massa's mensen te wachten aan de poorten van het vliegveld in Kaboel. Volgens de Verenigde Staten gaat het om liefst zesduizend mensen. De NOS meldt dat honderden Nederlandse Afghanen nog wachten op evacuatie naar Nederland.

Er zijn op dit moment meerdere vliegtuigen onderweg naar verschillende landen. Ook Schiphol ontvangt vandaag rond 15.30 uur weer een evacuatievlucht. Daarin zitten volgens Defensie 180 mensen, maar onduidelijk is hoeveel mensen Nederland als eindbestemming hebben.

"Zodra een vlucht landt op Schiphol en wij de cijfers hebben, delen we dit direct via Twitter. We doen het echt per vlucht. Wat we dus delen met de buitenwereld is wat we zeker weten. Voor de rest weten we het gewoon niet."

Veel Nederlanders en Nederlandse Afghanen staan op de evacuatielijst, maar zijn nog niet opgehaald op het vliegveld in Kaboel. Volgens verschillende media gaat het om zeker honderden Nederlanders, maar de cijfers lopen uiteen. Ook willen steeds meer mensen op de lijst komen.

"Honderden mensen is zeker een goede schatting. Het blijft lastig te zeggen, want alles is snel achterhaald. Er komen steeds nieuwe mensen bij op de lijst, maar er gaan ook weer mensen af", vertelt de woordvoerder.

De lijst met mensen wordt steeds groter en dat komt ook doordat de Tweede Kamer wil dat zoveel mogelijk Nederlanders worden opgehaald. Nederlandse staatsburgers, maar ook Afghanen die op wat voor manier dan ook Nederland hebben geholpen staan bijvoorbeeld op de evacuatielijst.

NU.nl sprak met een voormalige Afghaanse tolk voor Nederlandse troepen. Hij en zijn familie worden bedreigd met de dood. Zijn dochter zit nog steeds ondergedoken in Kaboel en moet vrezen voor haar leven. Hij deed vrijdag een emotionele oproep aan de Nederlandse overheid.

Sinds het begin van de evacuaties was het een grote chaos op het vliegveld in Kaboel. En dat is het eigenlijk nog steeds. Vreselijke beelden van mensen die zich vastklampten aan het landingsgestel van een vliegtuig gingen de wereld over. Vliegtuigen konden niet landen vanwege de aanwezigheid van grote groepen mensen op de landingsbanen.

De laatste dagen gaat het ietsje beter op het vliegveld zelf. De Amerikanen hebben de controle over de luchthaven. "Daardoor is het op het vliegveld zelf goed te doen en kunnen vliegtuigen landen. Maar buiten het vliegveld, daar ligt de bottleneck", weet de woordvoerder.

De Taliban zijn buiten de hekken de baas en laten alleen mondjesmaat mensen die een buitenlands paspoort kunnen tonen door. Buiten het vliegveld is het nog veel drukker. Het is chaos troef en de Taliban grijpen direct naar hun geweer als er wanorde ontstaat. Er komen nog steeds berichten over schietpartijen en verdrukkingen binnen en er kwamen daar al twaalf mensen om het leven.

"Het is helaas de harde realiteit waarmee we te dealen hebben. Er is zo veel chaos buiten de poorten, het is daardoor heel moeilijk om mensen op de vluchten te krijgen."

En dan is er nog het kapotte vliegtuig van Defensie. Nederland heeft dus twee vliegtuigen, maar eentje is op dit moment niet in gebruik. Er is een defect met betrekking tot het remmen.

Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, meldt het ministerie van Defensie. Het C-130 Hercules-toestel staat op een luchthaven in een buurland van Afghanistan. Daar wordt het vliegtuig gerepareerd. Defensie hoopt vrijdag weer gebruik te kunnen maken van het toestel, maar weet dat niet zeker.