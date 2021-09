Facebook biedt gebruikers in Afghanistan vanaf donderdag de mogelijkheid hun profiel op het sociale netwerk met één druk op de knop te blokkeren, nu de Taliban de macht in het land hebben gegrepen.

Facebook-bestuurder Nathaniel Gleicher schrijft donderdag (Amerikaanse tijd) op Twitter dat het ook niet meer mogelijk is de vriendenlijst van Facebook-gebruikers die zich momenteel in Afghanistan bevinden te doorzoeken.

Het sociale netwerk neemt de maatregelen uit angst voor de veiligheid van Facebook-gebruikers in Afghanistan. Wie zijn of haar profiel blokkeert, verbergt alle foto's en berichten. Gleicher waarschuwt mensen in Afghanistan dat Facebook "slechts één onderdeel van de online identiteit" is. Hij roept mensen op zich bewust te zijn van wat ze delen.

Facebook en Instagram lieten eerder al weten bezig te zijn elke "Taliban-aanwezigheid" te verwijderen. Het eveneens Amerikaanse WhatsApp is druk bezig om erachter te komen of de Taliban de berichtendienst gebruiken en zo ja, hoe het bedrijf de groep uit zijn netwerk kan verwijderen.

YouTube meldde woensdag de Taliban volledig te verbannen om zo te voldoen aan Amerikaanse sancties tegen de radicaalislamitische beweging.