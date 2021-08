Zeker twintig diplomaten die op de Amerikaanse ambassade in Kaboel werkten, hebben in juli een interne memo naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gestuurd waarin ze waarschuwen voor "de ineenstorting van Afghanistan", schrijft The Wall Street Journal donderdag.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij belangrijke ontwikkelingen in Afghanistan.

Volgens de krant, die donderdag over de memo bericht, is dit het "het duidelijkste bewijs tot nu toe dat de Amerikaanse regering op de hoogte was van de situatie in Afghanistan".

De vertrouwelijke memo zou op 13 juli zijn verstuurd naar Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. De diplomaten waarschuwden destijds dat de Taliban snel aan terrein wonnen, melden twee bronnen die de memo hebben ingezien.

Na de geplande terugtrekking van de Amerikaanse troepen op 31 augustus zouden de Afghaanse strijdkrachten volgens de diplomaten "ineenstorten", waardoor de Taliban de macht zouden kunnen grijpen.

169 Biden onder vuur: 'Hij had kritischer moeten zijn op inlichtingendiensten'

Medewerkers adviseerden om evacuaties uit Kaboel te versnellen

In de memo werd de Amerikaanse regering door de diplomaten geadviseerd om "hardere taal te gebruiken bij het beschrijven van de wreedheden die de Taliban begaan". Ook zouden de ambassademedewerkers aanbevelingen hebben gedaan om de evacuaties vanuit Kaboel te versnellen, schrijft The Wall Street Journal.

De onthulling komt terwijl de Amerikaanse president Joe Biden onder vuur ligt vanwege de situatie in Kaboel, waar de afgelopen dagen chaos ontstond op het vliegveld toen duizenden mensen probeerden te vluchten.

Woensdag zei Biden in een interview met ABC News dat "een vertrek uit Afghanistan niet mogelijk was zonder dat er chaos ontstond", maar critici verwijten hem te traag te hulp te zijn geschoten. De populariteit van de president onder Amerikanen bereikte afgelopen week een dieptepunt, bleek uit een peiling van Reuters/Ipsos.