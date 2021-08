Een voormalige Afghaanse tolk voor Nederlandse troepen is sinds eind vorig jaar met zijn vrouw in Nederland. Hij vreest nu voor het leven van zijn dochter, die is ondergedoken in Kaboel. De tolk en zijn twee zoons staan op een dodenlijst van de Taliban. "Ik smeek de Nederlandse overheid om mijn dochter naar Nederland te halen. Ik vrees voor haar leven", zegt tolk Abdul (op de foto rechts) tegen NU.nl.

De achternaam van de voormalige tolk wordt om veiligheidsredenen niet genoemd en is bekend bij de redactie.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol deze week laten weten dat "gezinsleden van tolken en het lokale personeel" behoren tot de personen die in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland." Ook schrijft de staatssecretaris: "Alle inspanningen zijn erop gericht om ook deze betrokkenen op een zo kort mogelijke termijn veilig naar Nederland te krijgen."

Maar ondanks die woorden is het voor de dochter van tolk Abdul nog volstrekt onduidelijk of ze naar Nederland kan komen. Ze zit verborgen in een woning in Kaboel met haar gezin en is doodsbang dat zij door de Taliban zullen worden ontdekt.

Advocaat Barbara Wegelin, die de tolk bijstaat, heeft de afgelopen week bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een spoedverzoek tot gezinshereniging ingediend, maar daar verlopen de procedures naar haar mening te traag. "Elke minuut telt", zegt Wegelin.

Abdul zegt dat het allerbelangrijkste nu is om zijn dochter en haar gezin in veiligheid te brengen. PvdA-Kamerlid Kati Piri is dat met hem eens. "De regering heeft toegezegd familieleden van tolken toe te laten. Deze vrouw en haar gezin verkeren in acuut gevaar. Ze hoort op de evacuatielijst."

Abdul belandde op dodenlijst

Tussen 2004 en 2006 werkte Abdul als tolk voor de Nederlandse missie in Afghanistan. Op foto's is te zien hoe hij met Nederlandse soldaten en commandanten poseert. Hij was actief bij de wederopbouwmissie in de provincie Baghlan. Voormalige commandant-majoor Eisso Kronenberg prijst hem in een verklaring die deze site heeft ingezien als "bescheiden, goed ingevoerd en zeer betrouwbaar". Abdul zou "veel meer dan het noodzakelijke" hebben gedaan om zijn taken goed uit te voeren.

In 2005 kwam de tolk op de dodenlijst van de Taliban terecht, nadat hij in opdracht van Nederlandse militairen een manifestatie in de stad Pol-e-Khomri bijwoonde om te horen wat daar werd gezegd. Hij werd gezien door een Taliban-strijder, voor spion uitgemaakt en ervan beschuldigd dat hij informatie zou doorspelen aan de Nederlanders.

Al snel bleek dat hij op een dodenlijst stond op beschuldiging van samenwerking met 'niet-moslims'. Land dat hij in bezit had werd van hem afgenomen. Ook zijn zoons belandden op de lijst van de Taliban. Zijn oudste zoon en hijzelf kregen verschillende dreigbrieven, e-mails en telefoontjes.

Abdul aan het werk als tolk voor Nederlandse militairen. Abdul aan het werk als tolk voor Nederlandse militairen. Foto: Privécollectie

Dochter zit ondergedoken in Kaboel

Abdul is sinds eind vorig jaar in Nederland, net als zijn vrouw en zijn oudste zoon. Zijn andere zoon studeert buiten Afghanistan en is dus in veiligheid. Maar zijn dochter woonde nog steeds in het noorden van het land. Toen de Taliban daar de macht overnamen, vluchtte ze naar Kaboel, waar ze zit ondergedoken in een woning.

"Mijn dochter is de enige van ons gezin die nog in Afghanistan woont met haar gezin", zegt Abdul. "Als ze haar vinden, zal ze de Taliban niet kunnen doorsturen naar ons. Zij of haar man zullen dan worden gepakt. Ze moet zo snel mogelijk weg, voordat ze wordt gevonden."

Advocaat hoopt op snelle evacuatie

In de brief aan de IND schrijft Wegelin: "In de buurt waar zij is ondergedoken, gaan de Taliban van deur tot deur op zoek naar ambtenaren, soldaten, politieagenten en personen die gewerkt hebben voor buitenlandse organisaties. Als zij de dochter aantreffen, zal dat dodelijke gevolgen hebben."

Wegelin hoopt dan ook dat de Nederlandse overheid deze kwestie voortvarend oppakt, zodat een snelle evacuatie van Abduls dochter en andere Afghanen in vergelijkbare situaties in gang kan worden gezet. "De vliegtuigen die vanuit Nederland mensen ophalen vliegen op dit moment heen en weer. Dat kan over een paar dagen of weken afgelopen zijn. Vanaf dat moment is zij aan haar lot overgelaten. Er is geen tijd te verliezen."

Een IND-woordvoerder laat in een reactie weten dat ze niet op individuele gevallen kan ingaan.